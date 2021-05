Navios chineses entram em águas japonesas em meio à disputa territorial envolvendo arquipélago

A disputa se agravou após o governo japonês, em 2012, ter adquirido de um proprietário privado três das cinco ilhas do arquipélago de Senkaku, cujo nome em chinês é Diaoyu edit

Sputnik Brasil - Ao fim da tarde de segunda-feira (24), quatro embarcações da China entraram nas águas territoriais perto das ilhas de Senkaku, cujo nome em chinês é Diaoyu. Duas delas tentaram se aproximar de um barco de pesca japonês, de acordo com a mídia.

A Guarda Costeira revelou que este é 18º surgimento de navios chinês nas águas territoriais japoneses desde o início deste ano. A bordo de uma das embarcações foi visto um canhão automático.

As ilhas Senkaku, ou Diaoyu, são um território em disputa entre a China e o Japão. O Japão afirma que o país ocupa a área desde 1895, enquanto Pequim lembra que em mapas japoneses de 1783 e 1785 as Diaoyu estavam marcadas como território chinês. Após a Segunda Guerra Mundial as ilhas estiveram sob controle dos EUA e foram entregues ao Japão em 1972.

Taiwan e China acreditam que o Japão detém as ilhas ilegalmente. Tóquio considera que a China e Taiwan começaram a reivindicar as ilhas desde os anos 1970, quando foi revelado que suas águas são ricas em recursos minerais.

A disputa se agravou após o governo japonês, em 2012, ter adquirido de um proprietário privado três das cinco ilhas do arquipélago, tendo assim destacado seu status de território pertencente ao Japão.

