Navios da Rússia e China conduzem exercícios navais durante patrulha conjunta no Pacífico

Sputnik - O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta sexta-feira (23), que navios russos e chineses que estão realizando exercícios no Oceano Pacífico já percorreram mais de três mil milhas náuticas.

"Navios de guerra da Marinha da Rússia e do Exército de Libertação Popular continuam as patrulhas conjuntas no Oceano Pacífico. Apesar das condições climáticas adversas, em 12 dias, os destacamentos dos dois países cobriram mais de 3.000 milhas náuticas", informou o Ministério da Defesa russo.

De acordo com o Ministério, os militares da Rússia e da China estão praticando manobras em várias formações e a organização de comunicações entre os navios do grupo.

Foram realizados vários exercícios conjuntos e separados, no âmbito dos quais foram executadas missões antissubmarino, de busca e resgate no mar, organização de unidades de defesa antiaérea, bem como voos de helicópteros antissubmarino e de busca e salvamento.

"Os objetivos da patrulha são o fortalecimento da cooperação naval entre a Federação da Rússia e República Popular da China e a manutenção da paz e estabilidade na região da Ásia-Pacífico, monitoramento das áreas marítimas, bem como proteção de locais de atividade econômica marinha da Rússia e China", ressaltou Ministério russo.

