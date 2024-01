Navios de guerra do Reino Unido e dos EUA repelem o "maior ataque" dos Houthis no Mar Vermelho até hoje

Apoie o 247

247 - Um destróier britânico operando no Mar Vermelho ao lado de navios de guerra dos EUA repeliu o que o Secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, descreveu nesta quarta-feira (10) como o "maior ataque" realizado na região pelos rebeldes Houthis do Iêmen, informou a agência Sputnik.

"Durante a noite, o HMS DIAMOND, juntamente com navios de guerra dos EUA, repeliu com sucesso o maior ataque dos Houthis apoiados pelo Irã no Mar Vermelho até hoje. Utilizando mísseis Sea Viper e armas, o DIAMOND destruiu vários drones de ataque que se dirigiam para ele e para o transporte comercial na área", disse ele.

Nem o navio britânico nem sua tripulação sofreram danos ou ferimentos, acrescentou Shapps. Ele condenou os "ataques ilegais" contra o transporte comercial na via navegável crucial e ameaçou os rebeldes iemenitas com consequências.

O Comando Central dos EUA disse durante a noite que o grupo naval, que incluía o porta-aviões USS Dwight D. Eisenhower, abateu um ataque de 18 drones de ataque unidirecionais e três mísseis antinavio disparados pelos Houthis no sul do Mar Vermelho. Estima-se que 26 ataques em rotas comerciais de navegação tenham sido registrados na região até hoje.

Os Houthis disseram em novembro que atacariam qualquer navio ligado a Israel, a menos que o regime sionista encerrasse o genocídio do povo palestino na Faixa de Gaza. Semanas depois, os Estados Unidos anunciaram a criação de uma operação multinacional com o objetivo declarado de garantir o comércio no Mar Vermelho.

