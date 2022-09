Navios de guerra dos EUA e Canadá navegam pelo estreito de Taiwan em meio a tensão com a China

A ação ocorreu pouco depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, prometer que defenderia Taipé em caso de conflito militar com Pequim edit

Sputnik - Nesta terça-feira (21), o destróier norte-americano de mísseis guiados USS Higgins e a fragata canadense HMCS Vancouver realizaram um "trânsito de rotina" pelo estreito de Taiwan.

A ação ocorreu pouco depois de o presidente norte-americano, Joe Biden, prometer que defenderia Taipé em caso de conflito militar com Pequim.

"Os navios transitaram por um corredor no estreito que está mais além do mar territorial de qualquer Estado costeiro", comunicou a 7ª Frota dos EUA, assegurando que a manobra foi realizada em conformidade com o direito internacional.

O comunicado também dizia que o trânsito das embarcações pelo estreito de Taiwan demonstra o compromisso dos EUA e seus aliados e parceiros por um Indo-Pacífico livre e aberto.

