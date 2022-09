Navios de guerra russos e chineses se encontram para exercício conjunto Vostok 2022

Apoie o 247

ICL

247 - Navios de guerra russos e chineses se encontraram no norte do Mar do Japão para a realização de um exercício no contexto do evento anual Vostok, iniciado ontem, 1, e que conta com a participação de mais 12 países. Os exercícios duram até o dia 7 de setembro.

As manobras marcaram a primeira vez que Pequim enviou tropas dos três braços de suas Forças Armadas para participar de um único exercício russo, informou o jornal chinês Global Times.

No encontro desta quinta-feira, 2, as tripulações dos navios de guerra se cumprimentaram de acordo com as tradições das cerimônias militares navais. Elas também coordenaram seus planos de ação para o exercício.

A cerimônia de abertura dos exercícios militares multilaterais ocorreu no leste da Rússia. Além de Rússia e China, participam do evento militares do Tajiquistão, Síria, Nicarágua, Laos, Quirguistão, Cazaquistão, Índia, Belarus, Armênia, Argélia e Azerbaidjão. Mais de 50 mil soldados e mais de 5 mil armas e equipamentos militares, incluindo 140 aeronaves, 60 navios de guerra, barcos e embarcações de apoio, estarão envolvidos nos exercícios, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

A pasta observou que, como parte das manobras, as marinhas russa e chinesa no Mar do Japão “praticarão ações conjuntas para proteger as comunicações marítimas, áreas de atividade econômica marítima e apoio a tropas terrestres em áreas litorâneas”.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.