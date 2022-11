Navios misteriosos passaram ao lado dos gasodutos Nord Stream antes dos vazamentos

Apoie o 247

Sputnik - Dois navios desconhecidos estiveram ao lado dos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 com os sistemas de identificação desligados, disse o CEO de uma empresa de análise de imagens de satélite.

Dois navios desconhecidos foram avistados passando nas proximidades dos gasodutos Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2) antes da explosão, afirmou Jerry Javornicky, CEO da empresa de análise de imagens de satélite SpaceKnow.

"Detectamos alguns navios escuros [não identificados], ou seja, embarcações de tamanho significativo, que estavam passando por aquela área de interesse", disse Javornicky, citado na sexta-feira (11) pela revista americana Wired.

De acordo com a Wired, os navios, com 95 a 130 metros de comprimento, foram avistados passando a poucas milhas dos locais de vazamento dos gasodutos.

"Eles tinham seus transponders desligados, o que significa que não havia informações sobre seu movimento, e eles estavam tentando manter suas informações de localização e informações gerais escondidas do mundo", explicou. Segundo a revista, é "relativamente raro" que os navios desliguem seus sistemas de identificação.

O que se passou com os Nord Stream?

Em 26 de setembro foram descobertos vazamentos em três das quatro vias dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2, construídos para transportar um total anual de 110 bilhões de metros cúbicos de gás russo para a Europa. O incidente, na sequência do qual foram despejadas 400.000 toneladas de metano na atmosfera, suspendeu o fornecimento de gás para a Alemanha antes do inverno europeu, provocando um aumento no preço do gás e uma corrida por fontes alternativas na União Europeia.

A Alemanha, Dinamarca e Suécia iniciaram investigações sobre a suspeita de sabotagem, com a mídia alemã relatando problemas de confiança entre os três Estados-membros da União Europeia. A principal conclusão é que o incidente foi provocado por explosões, com os países ocidentais suspeitando a Rússia de o ter realizado.

Ao mesmo tempo, o Ministério Público da Rússia anunciou ter aberto um inquérito por suspeita de terrorismo internacional. Para Moscou, o estudo destes ataques terroristas só pode ser considerado confiável e objetivo se a Rússia integrar a investigação.

Em 30 de outubro Kim Dotcom, empresário e fundador do portal de compartilhamento de arquivos Megaupload disse que Liz Truss, então primeira-ministra do Reino Unido, usou seu celular para enviar uma mensagem a Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA, dizendo "está feito", minutos após os ataques aos gasodutos Nord Stream.

O empresário diz que essa mensagem é bem conhecida dos serviços secretos russos, e que é a razão pela qual Moscou acredita que Londres esteve envolvida no ataque aos gasodutos.

