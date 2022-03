Navios são atingidos por explosões em portos da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

LONDRES/DHAKA, 3 Mar (Reuters) - Um cargueiro de propriedade estoniana afundou nesta quinta-feira no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, horas depois que um navio de Bangladesh foi atingido por um míssil ou bomba em um porto a leste de Odessa, destacando a crescente perigo para a navegação mercante após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Muitas empresas de navegação suspenderam as viagens para os portos do Mar Negro e outros terminais na Ucrânia em meio ao aumento recente dos prêmios de seguro para essas viagens. Pelo menos três navios comerciais foram atingidos separadamente por projéteis desde 24 de fevereiro, quando a invasão russa começou.

Viktor Vyshnov, vice-chefe da Administração Marítima da Ucrânia, disse que seis tripulantes do Helt, com bandeira das Ilhas Marshall, foram apanhados pelo serviço de resgate da Ucrânia e levados para um hospital nas proximidades de Chernomorsk depois de flutuarem em água fria por muitas horas, mas ele não teve mais detalhes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resgate foi confirmado por Igor Ilves, diretor administrativo da Vista Shipping Agency, com sede em Helt, em Tallinn.

Ilves havia dito à Reuters mais cedo que dois tripulantes estavam em um bote salva-vidas no mar, com outros quatro desaparecidos na época. Ele disse que a tripulação era composta por quatro cidadãos ucranianos, um russo e um bielorrusso.

"A embarcação finalmente afundou", disse Ilves, acrescentando que pode ter atingido uma mina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não houve reivindicações de responsabilidade por nenhum dos eventos.

O Centro de Navegação da Otan alertou na quarta-feira que havia "um alto risco de danos colaterais em navios civis na parte noroeste do Mar Negro", que incluía minas.

"Existem vários relatórios de código aberto de navios civis sendo atingidos direta ou indiretamente como resultado de atos de guerra no noroeste do Mar Negro dentro das águas territoriais ucranianas e águas internacionais adjacentes", disse a Otan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A navegação civil é encorajada a ter cautela e estar em alerta máximo na área”.

TRIPULANTE MORTO

Na noite de quarta-feira, um míssil ou bomba atingiu um cargueiro de propriedade de Bangladesh no porto de Olvia, no Mar Negro, matando um de seus tripulantes. Esforços estavam em andamento para resgatar os outros do navio, disse seu proprietário na quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O navio foi atacado e um engenheiro foi morto", disse Pijush Dutta, diretor executivo da Bangladesh Shipping Corp, à Reuters. "Não ficou claro se foi uma bomba ou míssil ou qual lado lançou o ataque. Os outros 28 tripulantes estão ilesos", disse ele, sem fornecer mais detalhes.

O Banglar Samriddhi, com bandeira de Bangladesh, estava preso em Olvia desde que a invasão russa começou em 24 de fevereiro e foi atingido por um míssil, disse um funcionário do Ministério das Relações Exteriores de Bangladesh.

Olvia está localizada no estuário do rio Dnipro-Bug, na costa do Mar Negro, 15 km (nove milhas) ao sul de Mykolaiv e cerca de 110 km (70 milhas) a leste de Odessa.

Dutta, da Bangladesh Shipping Corp, disse separadamente que a tripulação foi evacuada por rebocador para um abrigo em Olvia.

Na capital de Bangladesh, Dhaka, a Embaixada da Rússia disse em um comunicado em inglês em sua página no Facebook que as circunstâncias do incidente estavam “sendo estabelecidas”.

"Expressamos profundas condolências aos entes próximos e queridos dos falecidos. O lado russo envida todos os esforços para garantir a saída segura do navio de Bangladesh do porto", afirmou.

Vídeos nas redes sociais mostraram membros da tripulação pedindo ajuda depois que o navio foi atingido. Em um deles, o segundo engenheiro do navio disse que o navio havia sido atingido por um foguete, matando um tripulante.

"Não temos fornecimento de energia. O fornecimento de energia do gerador de emergência está funcionando. Estamos à beira da morte. Ainda não fomos resgatados. Por favor, salve-nos", disse ele.

Em outro vídeo, outro membro da tripulação, Asiful Islam Asif, disse: “Por favor, salve-nos”.

Dutta disse que estava ciente dos vídeos, mas se recusou a fazer mais comentários.

Moscou chamou suas ações na Ucrânia de "operação militar especial" projetada não para ocupar território, mas para destruir as capacidades militares da Ucrânia e capturar o que considera nacionalistas perigosos - um pretexto rejeitado pela Ucrânia e pelo Ocidente como propaganda infundada.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: