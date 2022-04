Nazistas espanhóis ligados ao Batalhão Azov pediram fundos para homem que planejava matar primeiro-ministro da Espanha

Apoie o 247

247 - Reportagem do jornalista Joan Cantarero, no Público, informou que o franco-atirador Manuel Murillo, condenado a sete anos e meio de prisão no Supremo Tribunal Nacional por planejar o assassinato do primeiro-ministro Pedro Sánchez, foi ajudado financeiramente pelo partido nazista Frente Nacional Identitario (FNI).

A FNI é um partido espanhol de extrema direita que tem como líder o ex-soldado espanhol José Alberto Pérez Molina. Tem sede em Terrassa e é uma organização “irmã” do partido nazista ucraniano Svoboda e da milícia chamada Batalhão Azov, organizações que estiveram à frente do golpe de Estado liderado pela Otan em 2014 na Ucrânia. O Batalhão Azov e a FNI compartilham o símbolo nazista Wolfsangel como seu emblema.

O partido nazista espanhol também é ligado a outras organizações fascistas europeias, como a Liga do Norte da Itália, liderada por Matteo Salvini, e entidades na Franã, em Portugal e na Hungria, assim como o Lei e Justiça (PiS), o partido que governa a Polônia.

Segundo a reportagem do Público, após Murillo ser preso em 2018, a FNI “lançou uma conta no Paypal em 8 de novembro de 2018 para coletar ajuda financeira” e “geriu a assistência jurídica” ao franco-atirador.

