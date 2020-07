Negacionismo de Bolsonaro criará grandes problemas econômicos ao Brasil, diz Nobel da Paz

247 - O ex-presidente da Colômbia Juan Manuel Santos (2010-2018) afirmou nesta segunda-feira, 27, que o populismo de direita de Jair Bolsonaro prejudica muito o Brasil e toda a América Latina.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Santos, que foi o ganhador do prêmio Nobel da Paz de 2016, disse que o negacionismo de Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em relação às mudanças climáticas criará grandes problemas econômicos para o Brasil.

“Me preocupa muito, me dói muito como latino-americano o que ocorre no Brasil. O que Bolsonaro faz sobre o meio ambiente e a ordem internacional multilateral, no longo prazo, prejudicará toda a América Latina. A pandemia mostra que falar e atuar só com base na intuição e na ideologia não traz bons resultados”, afirmou o colombiano.

“O mundo está se dando conta rapidamente da importância de políticas de sustentabilidade. Havia uma negação, que muitos líderes no mundo ainda cultivam. Mas as evidências estão nos mostrando que não apenas é um problema, mas uma urgência tomar decisões que permitam preservar o meio ambiente e a biodiversidade. As empresas estão sendo pressionadas a atuar nessa direção. É um bom sinal que muitas empresas em países em que o ambiente está sendo destruído escutem: ‘Se vocês continuarem destruindo, não compraremos seus produtos’", acrescentou.

