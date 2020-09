Negacionista, Trump sabia que Covid-19 era ‘mortal’ revela livro do jornalista Bob Woodward

Divulgação de trechos do livro Medo, do jornalista norte-americano Bob Woodward, famoso por revelar os escândalos de Watergate, mostra que Donald Trump sabia da alta mortalidade do coronavírus, apesar dos discursos públicos negacionistas para manter o comércio funcionando edit

247 - Medo, o novo livro do jornalista norte-americano Bob Woodward, famoso por revelar o caso Watergate durante o governo de Richard Nixon nos Estados Unidos, revela que o presidente Donald Trump reconheceu em privado, no início da pandemia, a mortalidade do novo coronavírus.

Publicamente, Trump assume uma postura parecida com Jair Bolsonaro e negou os riscos da pandemia, defendendo a manutenção do comércio e das escolas.

“Isso é uma coisa mortal”, afirmou, no dia sete de fevereiro, em uma das entrevistas concedidas a Woodward. Em seus discursos, porém, o presidente norte-americano disse que o número de casos seria “praticamente zero”.

Em uma outra entrevista, em 19 de março, Trump reconheceu ter “amenizado” as informações sobre a doença, para “não criar pânico”. Em suas palavras, isso seria necessário para “manter o país seguro”. Os EUA são atualmente o principal foco da pandemia de Covid-19 no mundo, com mais de 6 milhões de infectados e quase 200 mil mortes.

