Negociação para o reconhecimento da República Popular de Lugansk por Síria e Venezuela está em curso, diz embaixador

Sputnik - Nesta segunda-feira (9), o embaixador da República Popular de Lugansk (RPL) na Rússia, Rodio Miroshnik, afirmou em entrevista à Sputnik que há negociações em curso para o reconhecimento da RPL por Venezuela, Síria e diversos outros países.

Na sexta-feira (6), o líder da RPL, Leonid Pasechnik, assinou um decreto apontando Miroshnik como o embaixador da RPL na Rússia.

"Hoje, há conversas sendo realizados com diversos parceiros. Oficialmente, podemos dizer que questões organizativas estão sendo resolvidas agora com Síria e Venezuela. Há negociações em curso com diversos outros Estados conosco, discutindo parâmetros de relações com a República Popular de Lugansk [RPL], mas atualmente não podemos anunciar isso", disse Miroshnik.

