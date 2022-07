Negociações de paz só farão sentido após derrota da Rússia, diz chanceler da Ucrânia

Apoie o 247

RT - As negociações de paz com Moscou só farão sentido após a derrota da Rússia no campo de batalha, declarou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba.



Em entrevista à Forbes Ucrânia publicada na segunda-feira, Kuleba citou o “comportamento agressivo” da Rússia como uma razão para a ausência de negociações de paz, argumentando que quaisquer negociações “estão diretamente ligadas à situação no front”.



“Digo a todos os parceiros uma coisa simples: ‘A Rússia deveria sentar-se à mesa de negociações após a derrota no campo de batalha. Caso contrário, será a linguagem dos ultimatos novamente'”, explicou Kuleba.



Ele ressaltou que o presidente Zelensky não descarta “a possibilidade de negociações”, mas acredita que “não há razão” para conversas agora.



“Ele comunicou isso muito claramente aos líderes dos países que sugeriram negociações. Esses líderes também pararam de falar sobre isso”, disse Kuleba.

Em junho, o principal negociador da Ucrânia, David Arakhamia, sugeriu que Kiev acredita que poderia alcançar uma “posição favorável” até o final de agosto, depois de realizar “operações contra-ofensivas em certas áreas”.



No domingo, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que agora é vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse que não deve haver dúvidas de que todos os objetivos da operação militar de seu país na Ucrânia serão alcançados. Ao mesmo tempo, ele observou que “tais ações não são de natureza imediata”, referindo-se a algumas das declarações anteriores de Vladimir Putin.



“O presidente falou repetidamente sobre isso, existem certos cenários de como essas operações estão se desenrolando”, explicou Medvedev.



Moscou e Kiev iniciaram negociações de paz quatro dias após o início da ofensiva militar russa na Ucrânia no final de fevereiro. Os lados realizaram várias rodadas pessoalmente na Bielorrússia e depois continuaram as negociações por meio de vídeo. No final de março, as delegações da Rússia e da Ucrânia se reuniram novamente, em Istambul. Desde então, as negociações pararam completamente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia forneceu à Ucrânia um esboço de acordo, mas Kiev o ignorou.



Peskov acusou anteriormente os EUA e seus aliados de “apostarem ativamente na continuação da guerra” e de não permitir que Kiev “nem pense, fale ou discuta a paz”. Moscou também alertou o Ocidente contra o fornecimento de armas à Ucrânia, dizendo que isso só levaria ao prolongamento do conflito e a baixas desnecessárias, mas não mudaria o resultado.

