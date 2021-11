Negociações sobre acordo nuclear do Irã serão retomadas após 5 meses suspensas

Apoie o 247

Sputnik - O Irã concordou na quarta-feira (3) em retomar as negociações com as potências mundiais sobre o acordo nuclear no dia 29 de novembro.

O enviado da União Europeia, Enrique Mora, que liderou seis rodadas de conversações no início deste ano e que recentemente voou para Teerã para assegurar o progresso no assunto, presidirá novamente a reunião de 29 de novembro, conforme anunciou a UE.

As negociações em Viena no início deste ano não conseguiram garantir um avanço com o Irã, que solicitou uma pausa após a eleição do novo presidente, Ebrahim Raisi.

A Rússia e a China, participantes do acordo, expressaram prontidão em promover a resolução do problema nuclear iraniano. Os vice-chanceleres russo e chinês, Sergei Ryabkov e Ma Zhaoxu, conversaram na quarta-feira (3) por telefone e decidiram reforçar a cooperação estratégica dos dois países e em conjunto promover a resolução do problema do acordo iraniano por meios políticos e diplomáticos.

Além do mais, a chancelaria chinesa sublinhou que "todos os lados devem respeitar e levar em consideração as preocupações uns dos outros, tomar uma posição flexível e pragmática, bem como voltar o acordo ao caminho certo o mais rápido possível".

