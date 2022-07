Negociações sobre exportação de grãos ucranianos são concluídas em Istambul

Apoie o 247

247 com agências - A primeira rodada das discussões entre Rússia, Ucrânia, Turquia e as Nações Unidas com o objetivo de entregar grãos ucranianos encalhados no mercado global foi concluída em Istambul nesta quarta-feira, 13.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que as negociações para exportação de grãos ucranianos avançaram.

Ele classificou as conversas como "substanciais" e expressou esperanças de que os lados acabem se reunindo novamente na próxima semana. Também descreveu os resultados das negociações como um "raio de esperança" e um "passo crítico" para um acordo final.

A reunião ocorreu em um momento em que os preços globais dos alimentos dispararam com preocupações crescentes sobre a escassez de alimentos devido à prolongada crise na Ucrânia.

Em várias ocasiões, Moscou rejeitou as acusações de que está tentando bloquear a exportação de grãos ucranianos, apontando que Kiev tornou a passagem pelo Mar Negro insegura para o transporte ao instalar minas navais ao longo da costa.

O Ministério da Defesa russo revelou que o lado russo propôs um pacote abrangente de medidas destinadas a permitir a exportação marítima de alimentos ucranianos.

O Ministério da Defesa turco informou que as partes nas negociações sobre grãos concordaram em estabelecer um centro de coordenação em Istambul.

“As principais questões técnicas foram acordadas, como a criação de um centro de coordenação em Istambul, onde todas as partes estarão representadas, controle conjunto na saída dos portos e nos pontos de chegada, garantindo a segurança da navegação nas rotas de transição”, declarou o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, a repórteres.

A pasta havia informado que, durante a reunião, os delegados trabalhariam na criação de um corredor seguro no Mar Negro para transferir grãos dos portos ucranianos.

