Nenhum policial israelense será punido pela violência no funeral de Shireen Abu Aqla

247 - A polícia de Israel anunciou na quinta-feira, 16, que ninguém será punido pelo ataque contra palestinos durante o funeral da jornalista da Al Jazeera Shireen Abu Aqla, morta pelas forças de ocupação na cidade de Jenin, na Cisjordânia, apesar da conclusão de que houve má conduta.

Imagens de oficiais israelenses agredindo com cassetetes e espancando os carregadores do caixão da jornalista foram transmitidas ao vivo e geraram ampla condenação internacional. As forças israelenses apreenderam as bandeiras palestinas dos enlutados e depois quebraram a janela do carro funerário que transportava o corpo de Shireen e removeram uma bandeira palestina. A organização Jerusalem Red Crescent afirma que 33 pessoas ficaram feridas nos ataques e seis foram hospitalizadas.

No comunicado, a polícia israelense culpa "desordeiros" pela violência. "Os resultados da investigação sobre a atitude da polícia no funeral da jornalista Shireen Abu Aqla foram apresentados ao comandante da polícia", disse a polícia no comunicado. "Não podemos ficar indiferentes a essas imagens duras e temos que investigar para que eventos sensíveis desse tipo não sejam violentamente perturbados por desordeiros", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Anton Abu Aqla, irmão de Shireen, rejeitou o relatório da investigação policial. “Não nos importamos com o que Israel diz ou faz, tudo fica claro nas fotos. A polícia é a agressora”, disse. “Eles estão tentando encobrir suas ações e erros”.

