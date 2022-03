Nenhuma reunião Putin-Zelensky até que o texto do tratado esteja pronto, diz negociador russo

Apoie o 247

TASS - O texto de um tratado entre a Rússia e a Ucrânia deve ser aprovado antes mesmo de mencionar a possibilidade de um encontro entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky, disse o assessor presidencial Vladimir Medinsky, que chefia a delegação russa para as negociações.



"Não estou absolutamente pronto para comentar sobre isso. Só posso dizer que antes mesmo de mencionarmos uma reunião dos líderes, as delegações de negociadores devem preparar e concordar com o texto de um tratado. Depois disso, o texto do tratado deve ser rubricado pelos chanceleres e aprovado pelos governos. Depois disso, pode-se discutir a possibilidade de uma cúpula", disse na sexta-feira.



O conselheiro do Gabinete Presidencial ucraniano, Mikhail Podolyak, afirmou anteriormente que uma reunião entre Putin e Zelensky pode ser organizada após a conclusão do trabalho no documento do acordo. Segundo ele, esse encontro seria possível nas próximas semanas.



O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou em 24 de fevereiro que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele havia tomado a decisão de realizar uma operação militar especial na Ucrânia para proteger as pessoas "que sofreram abuso e genocídio por parte o regime de Kiev por oito anos." O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos e que a operação visa desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia.



O Ministério da Defesa da Rússia assegurou que as tropas russas não estão atacando cidades ucranianas, mas estão limitadas a atacar cirurgicamente e incapacitar a infraestrutura militar ucraniana.

