Netanyahu afirma que Trump prometeu "desmonte total" do programa nuclear iraniano
Premiê israelense afirma que eventual acordo com o Irã deve eliminar locais de enriquecimento e preservar ação militar de Israel
247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (24) que recebeu garantias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o programa nuclear do Irã será totalmente desmantelado em um eventual acordo final entre Washington e Teerã.
Esta foi a primeira manifestação pública de Netanyahu sobre o acordo em discussão entre os Estados Unidos e o Irã, que envolve tratativas sobre o Estreito de Ormuz e futuras negociações sobre o programa nuclear iraniano.
Em uma declaração publicada na rede X, Netanyahu disse ter conversado com Trump na noite anterior sobre “o memorando de entendimento sobre o Estreito de Ormuz e as próximas negociações rumo a um acordo final sobre o programa nuclear do Irã”.
De acordo com o premiê israelense, os dois líderes “concordaram que qualquer acordo final com o Irã deve eliminar o perigo nuclear”.
Netanyahu acrescentou que, para Israel, isso significa medidas concretas contra a infraestrutura nuclear iraniana. “Isso significa desmontar os locais de enriquecimento nuclear do Irã e remover seu material nuclear enriquecido de seu território”, declarou.
Não está claro, porém, se Trump deu garantias específicas a Netanyahu sobre esses termos. O Irã teria se recusado a incluir a questão nuclear no memorando de entendimento em discussão e estaria disposto a tratar do tema apenas nas negociações sobre um acordo final.
O primeiro-ministro israelense afirmou ainda que Trump reafirmou a liberdade de ação militar de Israel diante de ameaças regionais. “O presidente Trump também reafirmou o direito de Israel de se defender contra ameaças em todas as frentes, incluindo o Líbano”, disse Netanyahu.
Autoridades dos Estados Unidos e do Irã teriam indicado que um cessar-fogo inicial de 60 dias poderia incluir também uma trégua com o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã no Líbano.
Netanyahu disse ter agradecido a Trump “por seu compromisso inabalável com a segurança de Israel”.