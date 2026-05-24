Netanyahu afirma que Trump prometeu "desmonte total" do programa nuclear iraniano

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (24) que recebeu garantias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o programa nuclear do Irã será totalmente desmantelado em um eventual acordo final entre Washington e Teerã.

Esta foi a primeira manifestação pública de Netanyahu sobre o acordo em discussão entre os Estados Unidos e o Irã, que envolve tratativas sobre o Estreito de Ormuz e futuras negociações sobre o programa nuclear iraniano.

I spoke last night with President @realDonaldTrump about the memorandum of understanding to reopen the Straits of Hormuz and the upcoming negotiations toward a final agreement on Iran’s nuclear program.



I expressed my deep appreciation to President Trump for his unwavering… May 24, 2026

Em uma declaração publicada na rede X, Netanyahu disse ter conversado com Trump na noite anterior sobre “o memorando de entendimento sobre o Estreito de Ormuz e as próximas negociações rumo a um acordo final sobre o programa nuclear do Irã”.

De acordo com o premiê israelense, os dois líderes “concordaram que qualquer acordo final com o Irã deve eliminar o perigo nuclear”.

Netanyahu acrescentou que, para Israel, isso significa medidas concretas contra a infraestrutura nuclear iraniana. “Isso significa desmontar os locais de enriquecimento nuclear do Irã e remover seu material nuclear enriquecido de seu território”, declarou.

Não está claro, porém, se Trump deu garantias específicas a Netanyahu sobre esses termos. O Irã teria se recusado a incluir a questão nuclear no memorando de entendimento em discussão e estaria disposto a tratar do tema apenas nas negociações sobre um acordo final.

O primeiro-ministro israelense afirmou ainda que Trump reafirmou a liberdade de ação militar de Israel diante de ameaças regionais. “O presidente Trump também reafirmou o direito de Israel de se defender contra ameaças em todas as frentes, incluindo o Líbano”, disse Netanyahu.

Autoridades dos Estados Unidos e do Irã teriam indicado que um cessar-fogo inicial de 60 dias poderia incluir também uma trégua com o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã no Líbano.

Netanyahu disse ter agradecido a Trump “por seu compromisso inabalável com a segurança de Israel”.