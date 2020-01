Netanyahu ameaça fazer 'ataque retumbante' ao Irã

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou dar uma "resposta retumbante" ao Irã se Israel for atacado. A declaração aumenta ainda mais a tensão na região do Oriente Médio edit

"Quem quer que nos ataque receberá uma resposta retumbante", disse Netanyahu, após a ação iraniana contra duas bases militares estadunidenses no Iraque. O ataque iraniano foi uma primeira retaliação pelo assassinato a mando de Donald Trump do general iraniano Qassem Soleimani.

No domingo, uma autoridade iraniana havia ameaçado transformar cidades israelenses em "pó", "se os Estados Unidos reagirem à resposta militar" iraniana, após a morte de Soleimani.

Israel ainda foi citado pela Guarda Revolucionária Iraniana em mensagem distribuída no Telegram após o ataque de ontem às bases no Iraque. Nela, é dito que, caso o território do Irã seja bombardeado, uma terceira onda de operações terá entre os alvos a cidade israelense de Haifa, informa o UOL.