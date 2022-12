Netanyahu anuncia formação de governo de Israel

Apoie o 247

247 - Poucas horas antes do fim do prazo, Benjamin Netanyahu informou na quarta-feira (21) que conseguiu fechar um acordo para formar um novo governo em Israel.

Os israelenses votaram no quinto pleito em três anos em 1º de novembro e deram vitória para o bloco liderado pelo Likud, com 64 em 120 assentos disponíveis no Parlamento. Além do partido de Netanyahu, o governo contará com aliados ultraortodoxos e do Sionismo Religioso.

O partido de extrema direita Otzma Yehudit, de Itamar Ben Gvir, que ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral, também participará do governo.

Com essa coalizão, considerada a mais direitista da história de Israel, Netanyahu voltará ao poder após perder o cargo de premiê em 2021 quando uma aliança que ia da direita ao centro conseguiu formar um governo.

Netanyahu responde a diversos processos judiciais por corrupção e abuso de poder. Ele foi primeiro-ministro de Israel entre 2009 e 2021.

A nova posse será no próximo dia 2 de janeiro.

O premiê que está deixando o cargo, Yair Lapid, do partido que ficou em segundo lugar no pleito e que agora será oposição, criticou a estratégia de Netanyahu de colocar o Otzma Yehudit dentro do governo. Para Lapid, esse será "o governo mais extremista da história de Israel".

