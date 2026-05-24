Netanyahu anuncia reunião do gabinete de segurança para avaliar possível acordo entre EUA e Irã

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve realizar neste domingo (24), uma reunião restrita do gabinete de segurança para discutir um possível acordo entre EUA e Irã, com foco em cláusulas relacionadas ao Líbano e ao programa nuclear iraniano, informa a Al Jazeera.

Um assessor de um dos ministros que devem participar do encontro disse ao The Times of Israel que a reunião tratará dos termos em discussão entre Washington e Teerã. A emissora pública israelense Kan também informou que Netanyahu teria comunicado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suas preocupações com dois pontos específicos do eventual entendimento.

O primeiro ponto mencionado por Netanyahu estaria ligado a uma trégua no Líbano. O segundo envolveria o adiamento de negociações sobre o programa nuclear do Irã, tema considerado central para Israel nas tratativas envolvendo Teerã.

A convocação de uma reunião limitada do gabinete de segurança indica que o governo israelense acompanha de perto os desdobramentos da possível negociação entre Estados Unidos e Irã. O formato restrito sugere que o debate deve se concentrar em avaliações sensíveis de segurança e política regional.

De acordo com as informações divulgadas, Netanyahu teria levado diretamente a Trump suas reservas sobre os termos do possível acordo. A preocupação israelense se concentra no impacto que as cláusulas poderiam ter tanto no equilíbrio regional quanto na condução futura das conversas sobre o programa nuclear iraniano.

A eventual inclusão de uma trégua no Líbano no contexto do acordo também acrescenta uma dimensão regional à negociação. Para Israel, qualquer entendimento que envolva o Líbano pode ter implicações diretas sobre sua política de segurança e sobre a dinâmica de tensão na fronteira norte.

O ponto relativo ao adiamento das negociações sobre o programa nuclear iraniano é outro fator de atenção para o governo israelense. A possibilidade de postergar esse debate colocaria em suspenso uma das principais questões estratégicas envolvendo o Irã e sua relação com potências ocidentais.

A reunião do gabinete de segurança deve servir para que Netanyahu e ministros selecionados avaliem os riscos políticos e estratégicos associados ao possível acordo. Até o momento, as informações disponíveis indicam que a preocupação do governo israelense se concentra nos termos específicos das cláusulas mencionadas e em seus possíveis efeitos sobre a segurança regional.