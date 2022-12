Netanyahu busca aprovar novo governo no Parlamento de Israel na quinta-feira

Apesar de fazerem campanha juntos, Netanyahu tem tido dificuldades para atender às demandas de seus aliados, que exigem uma fatia significativa do poder em troca de apoio edit

Apoie o 247

ICL

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro designado de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma votação no Parlamento sobre seu novo governo para quinta-feira, 29 de dezembro, disse o porta-voz do Knesset, o Parlamento israelense, nesta segunda-feira, após quase dois meses de disputas em torno da coalizão.

O bloco de partidos religiosos e de direita de Netanyahu obteve uma vitória evidente nas eleições parlamentares no mês passado, mas o líder veterano teve mais dificuldade do que o esperado para finalizar acordos com seus parceiros.

Apesar de fazerem campanha juntos, Netanyahu tem tido dificuldades para atender às demandas de seus aliados, que exigem uma fatia significativa do poder em troca de apoio.

Antes da votação no Parlamento e da posse formal do novo governo, Netanyahu terá que apresentar oficialmente os membros de seu gabinete.

O primeiro-ministro com mais tempo de governo na história de Israel prometeu governar para todos os israelenses, mas chefiará um dos governos mais à direita da história do país, com os principais ministérios nas mãos de políticos linha-dura.

Itamar Ben-Gvir, chefe do partido Poder Judaico, terá autoridade sobre a polícia como ministro da Segurança, enquanto o partido Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich terá ampla autoridade para permitir a expansão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia.

Ambos se opõem a um Estado palestino e apoiam a extensão da soberania israelense na Cisjordânia, acrescentando outro obstáculo a uma solução de dois Estados, a resolução apoiada por líderes palestinos, Estados Unidos e governos europeus.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.