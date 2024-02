Netanyahu diz que mesmo que seja fechado um acordo com o Hamas, Israel vai ocupar Rafah

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou que não irá ceder a pressões para interromper a ofensiva contra a cidade de Rafah, cidade do sul de Gaza, onde há mais de um milhão de palestinos deslocados pelo conflito.

Segundo ele, abster-se de entrar em Rafah implicaria “perder a guerra” contra o Hamas. Netanyahu disse ainda que o Exército entrará em Rafah mesmo que se consiga um acordo com o Hamas para libertar os reféns capturados em 7 de outubro em Israel.

“Mesmo que consigamos [o acordo], entraremos em Rafah”, disse ele em um coletiva de imprensa, reafirmando a ação genocida contra o povo palestiuno.

