Netanyahu diz que seguirá com genocídio em Gaza e confirma operação em Rafah

Reuters - Israel continuará com sua ofensiva contra o Hamas, apesar da crescente pressão internacional, incluindo na cidade de Rafah, no sul de Gaza, disse o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta quinta-feira.

"Há pressão internacional e ela está crescendo, mas particularmente quando a pressão internacional aumenta, temos que cerrar fileiras, precisamos nos manter unidos contra as tentativas de parar a guerra", afirmou ele.

As Forças Armadas vão operar contra o Hamas em toda a Faixa de Gaza, disse ele, "inclusive em Rafah, o último reduto do Hamas".

"Quem quer que nos diga para não agirmos em Rafah está nos dizendo para perdermos a guerra e isso não acontecerá."

