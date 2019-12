Netanyahu é retirado às pressas de comício em Israel

Sputnik - Um foguete foi lançado da faixa de Gaza contra uma cidade do sul de Israel nesta quarta-feira (25), no momento em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fazia uma visita, levando-o a se refugiar brevemente, informaram as emissoras de TV israelenses.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram o lançamento contra Ashkelon, a 12 km do enclave costeiro da Palestina, dizendo que o foguete foi abatido por um interceptador de defesa aérea da Cúpula de Ferro.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade em Gaza, que está sob o controle dos islâmicos do Hamas e onde uma facção armada menor, a Jihad Islâmica, trocou tiros com Israel durante uma onda de violência de dois dias no mês passado.

As emissoras de TV israelenses mostraram Netanyahu, que está em campanha para manter o comando do partido conservador Likud em uma eleição interna nesta quinta-feira, sendo escoltado para fora do palco por guarda-costas.

As estações informaram que ele foi levado para um abrigo antiaéreo depois que soaram as sirenes de foguetes, mas depois voltou para retomar o evento.

O gabinete de Netanyahu não fez comentários imediatos sobre o incidente.

Embora se espere que Netanyahu retenha a liderança do Likud, ele enfrenta uma dura batalha antes das eleições gerais de março em Israel - a terceira em um ano, depois que ele e seu rival centrista Benny Gantz falharam em garantir a maioria nas duas votações anteriores.

A posição de Netanyahu foi prejudicada por uma acusação de corrupção que ele nega.