Netanyahu já disse que Hitler não queria eliminar os judeus

247 - Agora crítico do presidente Lula (PT) por ter comparado o genocídio promovido por Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza ao massacre de Hitler contra judeus, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já sugeriu no passado que o líder nazista somente teria tentado exterminar os judeus por influência de um ex-líder islâmico.

“Hitler não queria exterminar os judeus naquela época. Ele queria expulsá-los. Haj Amin al-Hussein foi até Hitler e disse: ‘se você expulsá-los, eles virão para cá. É absurdo ignorar o papel desempenhado pelo Mufti Haj Amin al-Hussein, que era um criminoso de guerra e encorajou Hitler a exterminar o judaísmo europeu”, disse Netanyahu em 2015, segundo a revista Veja.

O então secretário geral da Organização para a Libertação da Palestina, Saed Erekat, condenou a declaração do premiê, apontando sua disposição de 'absolver' Hitler, o maior algoz dos judeus, para atacar a comunidade árabe e islâmica. “É um triste dia na História em que o líder do governo de Israel odeia tanto seu vizinho que está disposto a absolver o mais notório criminoso de guerra da História, Adolf Hiter, pelo assassinato de seis milhões de judeus”.

