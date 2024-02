'Netanyahu não dá ouvidos a apelos para poupar civis palestinos', diz Borrell

Apoie o 247

247 - O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, fez fortes críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por não dar ouvidos aos apelos internacionais para proteger os civis palestinos dos ataques israelenses na Faixa de Gaza.

"Netanyahu não escuta", disse Borrell durante evento da União Europeia em Bruxelas, ao citar que diversos líderes mundiais foram a Israel "implorar" ao primeiro-ministro que tomasse medidas para prevenir a morte de tantos civis palestinos.

"Eles vão evacuar? Para onde? Para a Lua?", questionou o chefe da diplomacia do bloco. Ele também sugeriu que os aliados sionistas repensem seu apoio militar a Israel.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 28 mil palestinos em Gaza.

