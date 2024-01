Netanyahu pode apoiar solução de dois estados com condições, diz Biden

Apoie o 247

(Sputnik) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a repórteres que acredita que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apoiará uma solução de dois estados com os palestinos se 'for o acordo certo'.

No início desta semana, a mídia relatou que Netanyahu informou aos EUA que se opõe ao estabelecimento de um Estado palestino como parte de qualquer cenário pós-guerra em Gaza.

'Sim, dado que seja (o acordo) certo', disse Biden na sexta-feira, quando questionado se ele acha que Netanyahu pode mudar de ideia sobre sua oposição a uma solução de dois Estados.

Biden também disse acreditar que pode persuadir Netanyahu a apoiar uma solução de dois estados.

Mais cedo, Casa Branca disse que Biden e Netanyahu tiveram uma ligação telefônica onde o presidente dos EUA discutiu sua visão de uma solução de dois Estados que também garanta a segurança de Israel.

