Netanyahu propõe quer fechar agência humanitária da ONU na Palestina

Reuters - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira (31) que a agência da ONU para os refugiados palestinos deve ser fechada. Enquanto isso, as forças militares israelenses conduziam mais ataques aéreos em Gaza em meio a esforços diplomáticos para um cessar-fogo e a libertação de reféns no enclave.

Israel acusou alguns funcionários da UNRWA de envolvimento no ataque do Hamas, em 7 de Outubro do ano passado. Doadores, incluindo os Estados Unidos, suspenderam o financiamento enquanto se aguarda uma investigação, mas as agências de ajuda dizem que o fim das operações da UNRWA prejudicaria os esforços humanitários na devastada Gaza.

Os palestinos acusaram Israel de falsificar informações para manchar a UNRWA, que foi criada para ajudar os refugiados da guerra na fundação de Israel em 1948 e à qual mais de metade da população de Gaza recorre para obter assistência diária.

“É hora de a comunidade internacional e a própria ONU entenderem que a missão da UNRWA tem que terminar”, disse Netanyahu aos delegados visitantes da ONU, de acordo com seu gabinete.

Anteriormente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu a UNRWA como “a espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza” e apelou a todos os países para “garantirem a continuidade do trabalho da UNRWA para salvar vidas”.

Em Gaza, testemunhas disseram que Israel intensificou os ataques aéreos à Cidade de Gaza, no norte, e bombardeou partes de Khan Younis, no sul.

