Netanyahu quer que o gabinete de guerra aprove a operação militar em Rafah ainda esta noite

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recorreu ao gabinete de guerra neste domingo (25), para aprovar uma operação militar em Rafah, segundo ele para destruir os vestígios finais do Hamas e executar um plano de evacuação para os mais de 1,3 milhão de palestinos amontoados naquela pequena área perto da fronteira sul do Egito.

“Pedi ao exército que me apresentasse um plano duplo, primeiro para evacuar. para permitir a evacuação dos civis palestinos em Gaza e, obviamente, em segundo lugar, para destruir os batalhões restantes do Hamas”, disse Netanyahu ao programa Face the Nations da CBS neste domingo, norma do Jerusalem Post.

“Isso nos dá uma distância real até a conclusão de nossa vitória, e não vamos desistir dela”, disse Netanyahu.

“Assim que iniciarmos a operação Rafah, a fase intensa dos combates estará a semanas de ser concluída, e não a meses, semanas de ser concluída”, disse Netanyahu, ao indicar que a guerra de Israel contra os palestinos poderia ser encerrada nesta primavera (hemisfério norte).

“Já destruímos 18 dos 24 batalhões terroristas do Hamas. Então nós... nós temos... e quatro deles estão concentrados em Rafah. Não podemos deixar o último reduto do Hamas sem cuidar dele, obviamente, temos que fazê-lo”, disse Netanyahu ao defender a operação pendente que atraiu condenação mundial mesmo antes de ter começado.

Netanyahu confirmou à CBS que um acordo sobre a libertação dos reféns agora atrasaria a operação militar.

“Se tivermos um acordo, ele será adiado um pouco. Mas isso vai acontecer”, disse Netanyahu. Ele ressaltou, porém, que se não tivermos um acordo, faremos isso de qualquer maneira. Isso tem que ser feito. Porque a vitória total é o nosso objetivo, e a vitória total está ao nosso alcance. “Não faltam meses, mas semanas, quando começarmos a operação.”

Ele conversou com a rede dos EUA depois que o diretor da CIA, William Burns, realizou uma reunião em Paris na noite de sexta-feira, que incluiu funcionários de alto nível de Israel e dos dois países que mediaram o acordo: Egito e Catar.

