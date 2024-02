Netanyahu revela seus planos de ocupação da Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apresentou o "Plano para o dia seguinte ao Hamas" aos membros do gabinete político e de segurança depois da meia-noite desta sexta-feira, de acordo com a mídia israelense. informa o Jerusalem Post.

Os principais pontos do plano lidam com a identificação de um órgão de nível civil que será responsável pela desmilitarização da Faixa de Gaza e preservará a liberdade de ação das forças armadas de Israel.

"Israel manterá a liberdade de ação operacional em toda a Faixa de Gaza, sem limite de tempo, com o objetivo de evitar a renovação do terrorismo e frustrar ameaças de Gaza", diz o início do documento.

Também foi declarado que "o espaço de segurança estabelecido na Faixa de Gaza na área que faz fronteira com Israel existirá enquanto houver necessidade de segurança para isso."

Em relação ao cruzamento de Rafah, o plano diz que Israel agirá para impedir a transferência de munição para a Faixa de Gaza.

Entretanto, parece que Netanyahu está tentando evitar uma referência clara à possibilidade de ação significativa futura na região: "Israel manterá um 'fechamento do sul' na fronteira entre Gaza e Egito, com o objetivo de impedir a re-intensificação de elementos terroristas na Faixa de Gaza."

"O 'Cerco do Sul' operará, tanto quanto possível, em cooperação com o Egito e com a assistência dos EUA, e será baseado em medidas para impedir o contrabando do Egito tanto subterrâneo quanto acima do solo, incluindo no cruzamento de Rafah."

Além disso, haverá uma completa desmilitarização na Faixa de Gaza de qualquer capacidade militar, além do que é necessário para manter a ordem pública. "A responsabilidade por realizar esse objetivo e supervisionar sua existência no futuro previsível é dada a Israel."

Netanyahu também declarou que trabalhará para garantir que a gestão civil e a responsabilidade pela fundação pública na Faixa de Gaza sejam baseadas em órgãos locais com experiência em gestão, que não estão identificados com países ou entidades que apoiam o terrorismo. Além disso, um programa abrangente será realizado em todas as instituições religiosas, educacionais e sociais na Faixa de Gaza.

Além disso, Netanyahu enfatizou que Israel trabalhará para encerrar as atividades da UNRWA, cujos operadores participaram do massacre assassino em outubro passado: "Israel trabalhará para encerrar as atividades da UNRWA na Faixa de Gaza e substituí-las por agências internacionais de ajuda responsáveis."

Ao final do documento, Netanyahu mais uma vez expressou sua oposição ao estabelecimento unilateral de um Estado palestino: "Israel rejeita categoricamente ditames internacionais sobre um acordo permanente com os palestinos. Tal acordo só será alcançado por meio de negociações honestas entre as partes, sem pré-condições."

"Israel continuará a se opor ao reconhecimento unilateral de um estado palestino. Tal reconhecimento após o massacre de 7 de outubro daria uma enorme recompensa ao terrorismo sem precedentes e impediria qualquer futuro acordo para a paz."

Há uma semana, Jackie Hogi revelou no Maariv que o plano para Gaza estava sendo considerado em Israel para o dia após a guerra.

A ideia se baseia na cooperação israelense com representantes locais. Netanyahu excluiu as duas grandes potências do povo palestino - Hamas e a Autoridade Palestina - e não lhes daria lugar no experimento. Diplomatas árabes familiarizados com os detalhes dizem que estão atualmente procurando por habitantes de Gaza que concordarão em cooperar no primeiro projeto.

