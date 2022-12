Neuralink de Musk enfrenta investigação federal e reação de funcionários por testes em animais

Apoie o 247

(Reuters) - A Neuralink, uma empresa de dispositivos médicos de Elon Musk, está sob investigação federal por possíveis violações de bem-estar animal em meio a reclamações internas de funcionários de que seus testes em animais estão sendo apressados, causando sofrimento e mortes desnecessários, de acordo com documentos analisados ​​pela Reuters e pela Reuters. fontes familiarizadas com a investigação e as operações da empresa.

A Neuralink Corp está desenvolvendo um implante cerebral que espera ajudar pessoas paralisadas a andar novamente e curar outras doenças neurológicas. A investigação federal, que não havia sido noticiada anteriormente, foi aberta nos últimos meses pelo Inspetor Geral do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos a pedido de um procurador federal, segundo duas fontes com conhecimento da investigação. A investigação, disse uma das fontes, se concentra em violações da Lei de Bem-Estar Animal, que rege como os pesquisadores tratam e testam alguns animais.

A investigação ocorreu em um momento de crescente dissidência de funcionários sobre os testes em animais da Neuralink, incluindo reclamações de que a pressão do CEO Musk para acelerar o desenvolvimento resultou em experimentos malsucedidos, de acordo com uma análise da Reuters de dezenas de documentos da Neuralink e entrevistas com mais de 20 representantes atuais e ex-funcionários. Esses testes fracassados ​​tiveram que ser repetidos, aumentando o número de animais sendo testados e mortos, dizem os funcionários. Os documentos da empresa incluem mensagens não relatadas anteriormente, gravações de áudio, e-mails, apresentações e relatórios.

Musk e outros executivos da Neuralink não responderam aos pedidos de comentários.

A Reuters não conseguiu determinar o escopo completo da investigação federal ou se ela envolvia os mesmos supostos problemas com testes em animais identificados por funcionários em entrevistas à Reuters. Um porta-voz do inspetor geral do USDA se recusou a comentar. Os regulamentos dos EUA não especificam quantos animais as empresas podem usar para pesquisa e dão margem de manobra significativa aos cientistas para determinar quando e como usar animais em experimentos. A Neuralink passou em todas as inspeções do USDA de suas instalações, mostram os registros regulatórios.

Ao todo, a empresa matou cerca de 1.500 animais, incluindo mais de 280 ovelhas, porcos e macacos, após experimentos desde 2018, de acordo com registros analisados ​​pela Reuters e fontes com conhecimento direto das operações de testes em animais da empresa. As fontes caracterizaram esse número como uma estimativa aproximada porque a empresa não mantém registros precisos sobre o número de animais testados e abatidos. A Neuralink também realizou pesquisas usando ratos e camundongos.

O número total de mortes de animais não indica necessariamente que a Neuralink está violando regulamentos ou práticas de pesquisa padrão. Muitas empresas usam rotineiramente animais em experimentos para melhorar os cuidados com a saúde humana e enfrentam pressão financeira para lançar produtos rapidamente no mercado. Os animais são normalmente mortos quando os experimentos são concluídos, geralmente para que possam ser examinados post-mortem para fins de pesquisa.

Mas funcionários atuais e antigos da Neuralink dizem que o número de mortes de animais é maior do que o necessário por razões relacionadas às demandas de Musk para acelerar a pesquisa. Por meio de discussões e documentos da empresa ao longo de vários anos, juntamente com entrevistas com funcionários, a Reuters identificou quatro experimentos envolvendo 86 porcos e dois macacos que foram prejudicados nos últimos anos por erros humanos. Os erros enfraqueceram o valor de pesquisa dos experimentos e exigiram que os testes fossem repetidos, levando à morte de mais animais, disseram três dos atuais e ex-funcionários. As três pessoas atribuíram os erros à falta de preparação de uma equipe de testes que trabalhava em um ambiente de panela de pressão.

Um funcionário, em uma mensagem vista pela Reuters, escreveu uma carta raivosa no início deste ano a colegas sobre a necessidade de reformular a forma como a empresa organiza cirurgias de animais para evitar “trabalhos de hackers”. O cronograma apressado, escreveu o funcionário, resultou em funcionários despreparados e estressados, lutando para cumprir os prazos e fazendo alterações de última hora antes das cirurgias, aumentando os riscos para os animais.

Musk se esforçou muito para acelerar o progresso da Neuralink, que depende fortemente de testes em animais, disseram funcionários atuais e antigos. No início deste ano, o executivo-chefe enviou aos funcionários uma reportagem sobre pesquisadores suíços que desenvolveram um implante elétrico que ajudou um homem paralisado a andar novamente. “Poderíamos permitir que as pessoas usem as mãos e voltem a andar na vida cotidiana!” ele escreveu para a equipe às 6h37, horário do Pacífico, em 8 de fevereiro. Dez minutos depois, ele continuou: “Em geral, simplesmente não estamos nos movendo rápido o suficiente. Está me deixando louco!"

Em várias ocasiões ao longo dos anos, Musk disse aos funcionários para imaginarem que tinham uma bomba presa à cabeça em um esforço para fazê-los se mover mais rápido, de acordo com três fontes que ouviram repetidamente o comentário. Em uma ocasião, alguns anos atrás, Musk disse aos funcionários que desencadearia uma “falha de mercado” na Neuralink, a menos que fizessem mais progressos, um comentário percebido por alguns funcionários como uma ameaça de encerrar as operações, de acordo com um ex-funcionário que ouviu seu comentário. .

Cinco pessoas que trabalharam nos experimentos com animais da Neuralink disseram à Reuters que levantaram preocupações internamente. Eles disseram que defenderam uma abordagem de teste mais tradicional, na qual os pesquisadores testariam um elemento de cada vez em um estudo com animais e tirariam conclusões relevantes antes de passar para mais testes em animais. Em vez disso, disseram essas pessoas, o Neuralink lança testes em rápida sucessão antes de corrigir problemas em testes anteriores ou tirar conclusões completas. O resultado: mais animais em geral são testados e mortos, em parte porque a abordagem leva a testes repetidos.

Um ex-funcionário que pediu à gerência vários anos atrás para testes mais deliberados foi informado por um executivo sênior que não era possível devido às demandas de velocidade de Musk, disse o funcionário. Duas pessoas disseram à Reuters que deixaram a empresa devido a preocupações com pesquisas com animais.

Os problemas com os testes da Neuralink levantaram questões internamente sobre a qualidade dos dados resultantes, disseram três funcionários atuais ou antigos. Esses problemas podem atrasar a oferta da empresa de iniciar testes em humanos, o que Musk disse que a empresa deseja fazer nos próximos seis meses. Eles também se somam a uma lista crescente de dores de cabeça para Musk, que enfrenta críticas por sua gestão do Twitter, que ele adquiriu recentemente por US$ 44 bilhões. Musk também continua a administrar a montadora de carros elétricos Tesla Inc e a empresa de foguetes SpaceX.

A Food and Drug Administration dos EUA é responsável por revisar os pedidos da empresa para aprovação de seu dispositivo médico e testes associados. O tratamento dispensado pela empresa aos animais durante a pesquisa, no entanto, é regulamentado pelo USDA sob a Lei de Bem-Estar Animal. A FDA não comentou imediatamente.

PRAZOS PERDIDOS, EXPERIMENTOS FALADOS

A impaciência de Musk com a Neuralink aumentou à medida que a empresa, lançada em 2016, perdeu seus prazos em várias ocasiões para obter aprovação regulatória para iniciar ensaios clínicos em humanos, de acordo com documentos da empresa e entrevistas com oito funcionários atuais e ex-funcionários.

Alguns rivais da Neuralink estão tendo mais sucesso. Synchron, que foi lançado em 2016 e está desenvolvendo um implante diferente com metas menos ambiciosas para avanços médicos, recebeu a aprovação do FDA para iniciar testes em humanos em 2021. O dispositivo da empresa permitiu que pessoas paralisadas escrevessem e digitassem apenas pensando. A Synchron também realizou testes em animais, mas matou apenas cerca de 80 ovelhas como parte de sua pesquisa, de acordo com estudos do implante Synchron analisados ​​pela Reuters. Musk abordou a Synchron sobre um potencial investimento, informou a Reuters em agosto.

Synchron se recusou a comentar.

De certa forma, a Neuralink trata os animais muito bem em comparação com outras instalações de pesquisa, disseram funcionários em entrevistas, ecoando declarações públicas de Musk e outros executivos. Os líderes da empresa se gabam internamente de construir uma “Disneylândia dos Macacos” nas instalações da empresa em Austin, Texas, onde animais de laboratório podem passear, disse um ex-funcionário. Nos primeiros anos da empresa, Musk disse aos funcionários que queria que os macacos de sua operação na área da baía de São Francisco vivessem em um “taj Mahal de macacos”, disse um ex-funcionário que ouviu o comentário. Outro ex-funcionário lembrou-se de Musk dizendo que não gostava de usar animais para pesquisa, mas queria ter certeza de que eles seriam "os animais mais felizes" enquanto vivos.

Os animais se saíram menos bem, no entanto, quando usados ​​na pesquisa da empresa, dizem funcionários atuais e antigos.

As primeiras reclamações sobre os testes da empresa envolveram sua parceria inicial com a Universidade da Califórnia, Davis, para conduzir os experimentos. Em fevereiro, um grupo de direitos dos animais, o Comitê de Médicos para Medicina Responsável, apresentou uma queixa ao USDA acusando o projeto Neuralink-UC Davis de cirurgias malsucedidas que mataram macacos e divulgou publicamente suas descobertas. O grupo alegou que os cirurgiões usaram a cola cirúrgica errada duas vezes, o que fez com que dois macacos sofressem e morressem, enquanto outros macacos tiveram complicações diferentes dos implantes.

A empresa reconheceu ter matado seis macacos, a conselho da equipe veterinária da UC Davis, devido a problemas de saúde causados ​​pelos experimentos. Ele chamou o problema com a cola de “complicação” do uso de um “produto aprovado pela FDA”. Em resposta a uma investigação da Reuters, um porta-voz da UC Davis compartilhou uma declaração pública anterior defendendo sua pesquisa com a Neuralink e dizendo que seguia todas as leis e regulamentos.

Um promotor federal do Distrito Norte da Califórnia encaminhou a reclamação do grupo de direitos dos animais ao Inspetor Geral do USDA, que desde então lançou uma investigação formal, de acordo com uma fonte com conhecimento direto da investigação. Os investigadores do USDA então perguntaram sobre as alegações envolvendo a pesquisa com macacos da UC Davis, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto e e-mails e mensagens analisados ​​pela Reuters.

A investigação está relacionada com o teste e tratamento de animais nas próprias instalações da Neuralink, disse uma das fontes, sem dar mais detalhes. Em 2020, a Neuralink trouxe o programa internamente e, desde então, construiu suas extensas instalações na Califórnia e no Texas.

Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia se recusou a comentar.

Delcianna Winders, diretora do Animal Law and Policy Institute da Vermont Law and Graduate School, disse que é “muito incomum” que o inspetor geral do USDA investigue instalações de pesquisa com animais. Winders, um oponente de testes em animais que criticou Neuralink, disse que o inspetor geral se concentrou principalmente nos últimos anos em ações de briga de cães e brigas de galos ao aplicar a Lei de Bem-Estar Animal.

'É DIFÍCIL PARA OS PORQUINHOS'

Os erros que levaram a mortes desnecessárias de animais incluíram um caso em 2021, quando 25 de 60 porcos em um estudo tiveram dispositivos de tamanho errado implantados em suas cabeças, um erro que poderia ter sido evitado com mais preparação, de acordo com uma pessoa com conhecimento da situação e documentos e comunicações da empresa analisados ​​pela Reuters.

O erro levantou alarmes entre os pesquisadores da Neuralink. Em maio de 2021, Viktor Kharazia, um cientista, escreveu a colegas que o erro poderia ser uma “bandeira vermelha” para os revisores do estudo da FDA, que a empresa planejava enviar como parte de sua inscrição para iniciar testes em humanos. Seus colegas concordaram, e o experimento foi repetido com 36 ovelhas, segundo a pessoa com conhecimento da situação. Todos os animais, tanto os porcos quanto as ovelhas, foram mortos após os procedimentos, disse a pessoa.

Kharazia não comentou em resposta aos pedidos.

Em outra ocasião, a equipe implantou acidentalmente o dispositivo da Neuralink na vértebra errada de dois porcos diferentes durante duas cirurgias separadas, de acordo com duas fontes com conhecimento do assunto e documentos analisados ​​pela Reuters. O incidente frustrou vários funcionários que disseram que os erros – em duas ocasiões distintas – poderiam ter sido facilmente evitados contando cuidadosamente as vértebras antes de inserir o dispositivo.

O veterinário da empresa, Sam Baker, aconselhou seus colegas a matar imediatamente um dos porcos para acabar com seu sofrimento.

“Com base na baixa chance de recuperação total … e em seu atual bem-estar psicológico, foi decidido que a eutanásia era o único curso de ação apropriado”, escreveu Baker aos colegas sobre um dos porcos um dia após a cirurgia, acrescentando um coração partido. emoji.

Baker não comentou o incidente.

Os funcionários às vezes adiam as exigências de Musk para agir rapidamente. Em uma discussão na empresa há vários meses, alguns funcionários da Neuralink protestaram depois que um gerente disse que Musk os havia encorajado a fazer uma cirurgia complexa em porcos em breve. Os funcionários resistiram, alegando que a complexidade da cirurgia aumentaria o tempo de anestesia dos porcos, colocando em risco sua saúde e recuperação. Eles argumentaram que deveriam primeiro descobrir como reduzir o tempo que levaria para fazer a cirurgia.

“É difícil para os porquinhos”, disse um dos funcionários, referindo-se ao longo período sob anestesia.

Em setembro, a empresa respondeu às preocupações dos funcionários sobre os testes em animais realizando uma reunião na prefeitura para explicar seus processos. Logo depois, abriu as reuniões para a equipe de seu conselho federal que revisa os experimentos com animais.

Os executivos da Neuralink disseram publicamente que a empresa testa animais apenas quando esgotou outras opções de pesquisa, mas documentos e mensagens da empresa sugerem o contrário. Durante uma apresentação em 30 de novembro que a empresa transmitiu no YouTube, por exemplo, Musk disse que cirurgias foram usadas em um estágio posterior do processo para confirmar que o dispositivo funciona, em vez de testar hipóteses iniciais. “Somos extremamente cuidadosos”, disse ele, para garantir que os testes sejam “confirmativos, não exploratórios”, usando testes em animais como último recurso depois de tentar outros métodos.

Em outubro, um mês antes dos comentários de Musk, Autumn Sorrells, chefe de cuidados com animais, ordenou que os funcionários removessem a "exploração" dos títulos de estudo retroativamente e parassem de usá-la no futuro.

Sorrells não comentou em resposta aos pedidos.

Os registros do Neuralink analisados ​​pela Reuters continham inúmeras referências ao longo de vários anos a cirurgias exploratórias, e três pessoas com conhecimento da pesquisa da empresa rejeitaram veementemente a afirmação de que o Neuralink evita testes exploratórios em animais. As discussões da empresa analisadas pela Reuters mostraram vários funcionários expressando preocupações sobre o pedido de Sorrells para alterar as descrições do estudo exploratório, dizendo que seria impreciso e enganoso.

Um observou que o pedido parecia projetado para fornecer “melhor ótica” para o Neuralink.

