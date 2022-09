New York Times: EUA fornecem dados de inteligência para Ucrânia lançar ofensiva contra Rússia

Apoie o 247

Sputnik - A Ucrânia intensificou a troca de dados de inteligência com os EUA, enquanto planejava a contraofensiva realizada nos últimos dias contra as tropas russas na região de Carcóvia.

De acordo com o The New York Times, Washington forneceu a Kiev informações sobre os postos de comando, depósitos de munições e outros dados importantes sobre o Exército russo durante o conflito.

No entanto, as forças ucranianas não revelaram seus planos operacionais por preocupação de que os americanos pudessem "destacar os pontos fracos e desencorajar o apoio contínuo norte-americano".

O jornal ainda informou que Kiev decidiu que compartilhar mais informações de inteligência com os EUA ajudaria a conseguir mais assistência, fazendo com que os norte-americanos discutam constantemente com Kiev as maneiras como a Ucrânia poderia conter o avanço russo.

Recentemente, a Ucrânia informou sobre seu avanço na região de Carcóvia, recuperando algumas regiões que estavam sob o controle da Rússia.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia comunicou que as tropas russas foram reagrupadas para reforçar posições na área de Donetsk.

