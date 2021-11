Nicarágua elege neste domingo presidente, vice e deputados

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Nicarágua vai às urnas neste domingo (7) para eleger presidente, vice-presidente e deputados da Assembleia Nacional (AN) e do Parlamento Centro-Americano (Parlacen), com uma participação de mais de quatro milhões de eleitores.

Nestas eleições, Daniel Ortega, líder da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), buscará conquistar seu quinto mandato, o quarto consecutivo (desde sua vitória em 2006) e o segundo com sua esposa, a vice-mandatária Rosario Murillo, contra cinco candidatos da oposição.

A FSLN apresenta a conhecida chapa Ortega e Murillo, capitalizando a melhoria dos indicadores sociais em mais de 14 anos de administração tais como: educação e saúde gratuitas; extensão da cobertura de eletricidade e água potável a quase 100% da sociedade; entrega e construção de moradias e lotes urbanizados, entre outros.

PUBLICIDADE

Por sua vez, o Partido Liberal Constitucional (PLC), a segunda maior força política do país, acumulou em sua história partidária contemporânea a eleição de dois presidentes: Arnoldo Alemán e Enrique Bolaños e apresenta como candidato a presidente, nesta ocasião, o deputado da Assembleia Nacional Walter Espinoza e Mayra Argüello como vice.

Caminho Cristão Nicaragüense – fundado em 1995 e aliado à FSLN nas eleições de 2011 e 2016 – é representado por Guillermo Orozco, pastor evangélico e membro do Parlamento Centro-Americano, que está envolvido com a política há mais de duas décadas, e para vice Violeta Martínez de Moncada.

O Partido da Aliança Liberal Nicaraguense (ALN), criado em 1999 sob uma ideologia liberal, apresenta como candidatos o advogado Alfredo Montiel e a administradora de empresas Jennifer Espinoza.

PUBLICIDADE

O Partido Liberal Independente (PLI) reúne o deputado Mauricio Orúe e Zobeida del Socorro.

Finalmente, o Partido Aliança pela República (APRE), formado em 2004 e com 1,4% dos votos nas últimas eleições, apresenta o advogado Gerson Gutiérrez, mestre em Direito Penal e Processual no Instituto Ibero-Americano de Estudos Superiores, e Claudia Maria Romero, como candidata à vice-presidência.

O governo dos Estados Unidos já anunciou que não irá reconhecer a eventual vitória de Daniel Ortega, alegando antecipadamente que haverá fraude. Tal como em 2018 e em ocasiões anteriores, os EUA ameaçam a Nicarágua com ações de guerra híbrida e intervenção.

PUBLICIDADE

Com informações da Prensa Latina.