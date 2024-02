Nicarágua propõe levar países que apoiam guerra em Gaza ao Tribunal de Haia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo da Nicarágua, liderado por Daniel Ortega, lançou uma séria acusação contra Alemanha, Reino Unido, Holanda e Canadá, alegando que esses países têm colaborado com operações militares de Israel na Faixa de Gaza. O documento, divulgado no dia 1º de fevereiro, ameaça levar essas nações ao Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia, por supostas violações da Convenção do Genocídio, destaca o Metrópoles.

A Nicarágua afirma que esses países forneceram armas e equipamentos para Israel, o que, segundo o comunicado, facilitou "violações da Convenção do Genocídio" na Faixa de Gaza. O governo nicaraguense exige que essas nações interrompam imediatamente o fornecimento de armas, munições, tecnologia e/ou componentes a Israel.

continua após o anúncio

Além disso, a Nicarágua criticou o corte de financiamento à agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) pelos países mencionados, após acusações de Israel contra funcionários do órgão por suposto envolvimento no ataque do Hamas em 7 de outubro. O governo nicaraguense considera esse corte como parte de uma punição coletiva aos palestinos e uma tentativa de forçar a população palestina a abandonar os territórios ocupados, especialmente Gaza.

Este movimento da Nicarágua ocorre após seu apoio à recente denúncia contra Israel no Tribunal de Haia, feita pelo governo da África do Sul, que acusou o governo de Benjamin Netanyahu de genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza. Embora a Corte não tenha atendido ao pedido sul-africano para o fim das operações militares no enclave, determinou que Israel deve parar de dificultar o acesso de ajuda humanitária para Gaza e adotar medidas para prevenir atos ou incitamentos ao genocídio de palestinos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: