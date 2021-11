Nicarágua sai da OEA e avisa que não é colônia

Ministro das Relações Exteriores da Nicarágua, Denis Moncada, anunciou nesta sexta-feira (19) a retirada do país centro-americano da Organização dos Estados Americanos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik – A Nicarágua enviou uma comunicação à OEA informando da sua decisão de se retirar dessa entidade, que acusa de facilitar a hegemonia dos EUA na América Latina e no Caribe.

"Não nos vemos como uma colônia de qualquer potência, exigimos dignidade nacional e decoro, em legítima defesa de nossa independência, soberania e autodeterminação, ante as ações agressivas, violações da Carta das Nações Unidas e do direito internacional pela Organização dos Estados Americanos, pelos Estados Unidos da América do Norte e por outras entidades colonialistas e neocolonialistas, que neste momento acreditam que têm o poder de subjugar, humilhar o nosso digno povo e governo", acrescenta o ministro nicaraguense.

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela saudou a decisão da Nicarágua de sair da OEA.

PUBLICIDADE

O ministério venezuelano descreveu esta decisão da Nicarágua como uma "demonstração de dignidade nacional e de democracia", exortando outros países regionais a cessarem a prática de intromissão nos assuntos uns dos outros.

Em 7 de novembro, o partido Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) voltou a ganhar as eleições gerais da Nicarágua, nas quais os observadores da OEA não foram admitidos.

PUBLICIDADE

O presidente do país Daniel Ortega e sua esposa e vice-presidente Rosario Murillo venceram a eleição, em meio a acusações internacionais de perseguição política de candidatos da oposição.

PUBLICIDADE