Nicolás Maduro apoia processo de diálogo entre Rússia e Ucrânia

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou nesta quarta-feira (2), que as sanções contra a Rússia impedem que o povo goze plenamente de seus direitos econômicos. Ele apoiou as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, ao mesmo tempo que rejeitou as sanções econômicas, financeiras e comerciais impostas a Moscou.

"Esperamos que estas negociações entre a Rússia e a Ucrânia dêem bons resultados para avançarmos para um mundo multipolar", disse o chefe de Estado, que enfatizou que o país apoia negociações de paz que promovam a tranquilidade, informa a Telesul.

"O presidente russo tem força moral, a Venezuela suportou as mesmas medidas que foram aplicadas à Rússia e aqui estamos nós, eu disse isso a Putin", enfatizou Maduro

Maduro reiterou que as sanções contra a Rússia representam uma violação da soberania e autodeterminação, uma vez que impede o povo de gozar plenamente de seus direitos, além disso, o presidente repudiou toda a campanha midiática que foi levantada contra a Rússia.

O chefe de Estado venezuelano criticou a posição e manipulação internacional na construção do discurso contra a Rússia, bem como a censura da mídia e canais das plataformas Russia Today (RT) e Sputnik.

"Do que eles têm medo, se eles acreditam que estão certos e verdadeiros? (...) Nasceu uma nova geopolítica de novos polos de poder, o mundo está dando à luz um novo coração”, refletiu o presidente Maduro.

"Os Estados Unidos e a Europa pretendem se impor em um mundo unipolar e hegemonizar a Organização das Nações Unidas (ONU) e todas as suas agências para colocá-la a serviço de seus próprios interesses", disse Nicolás Maduro, que também alertou que agora é contra a Rússia, mas pode ser contra qualquer outro país.

Maduro defendeu "um mundo multicêntrico, onde todas as pessoas possam viver, existir e se desenvolver.

