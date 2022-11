Nicolás Maduro fala nesta terça na COP 27 em defesa dos interesses do Sul Global

Vamos levar a voz de nossos povos da América Latina e do Caribe à COP 27, disse o líder venezuelano edit

247 - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, vai levantar a voz dos povos do Sul na COP 27 nesta terça-feira (8), no segundo e último dia do Segmento de Alto Nível da COP 27, informa a Prensa Latina.

Desde sua chegada ao Egito, no sábado, para participar da 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 27), o presidente mencionou algumas das questões que preocupam seu país e os povos do Sul global "dada a natureza destrutiva e irreversível das mudanças climáticas".

Vamos levar a voz de nossos povos da América Latina e do Caribe e da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América-Tratado de Comércio dos Povos, declarou à imprensa.

Também acompanharemos a voz da Comunidade do Caribe e traremos propostas que permitam acelerar as mudanças, porque parece que estamos entrando em uma fase irreversível dos danos causados ​​pelas mudanças climáticas, disse.

Na opinião do mandatário, a COP 27 deve se concentrar em encontrar respostas sobre o que a humanidade pode fazer para dar um salto qualitativo e reverter os efeitos da emergência climática.

Trata-se de acelerar os passos para o cumprimento dos acordos sobre as alterações climáticas assinados nas reuniões anteriores, sublinhou.

Cabe a nós, ressaltou, trazer a voz dos povos do sul, sua reivindicação, para que se cumpram os planos de mitigação e atenção do que “é um modelo capitalista destrutivo”.

Maduro comentou que a República Bolivariana apoiará a proposta do Grupo dos 77 mais a China sobre a criação de um fundo de perdas e danos climáticos na COP 27.

“Concordamos com a proposta”, para que os fundos de financiamento sejam cumpridos, sobretudo para as tarefas de mitigação dos países do Sul global, sublinhou.

A primeira coisa que temos que exigir do Sul do planeta é que haja uma mudança nos sistemas desenvolvimentistas altamente poluentes do Norte, da Europa, dos Estados Unidos, observou.

Ontem, o presidente desenvolveu uma intensa agenda participando das mesas de trabalho sobre Segurança Alimentar e Mudanças Climáticas, e intercambiou com os líderes da França, Emmanuel Macron; do Suriname, Chan Santokhi; da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, e da República do Congo, Denis Sassou-Nguesso.

Ele também conversou com o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, entre outras personalidades.

Acompanhando Maduro, a primeira combatente e deputada à Assembleia Nacional, Cilia Flores; o vice-presidente de Comunicação, Cultura e Turismo, Freddy Ñáñez; o chanceler, Carlos Faria; e o Ministro da Presidência e Acompanhamento da Gestão Governamental, Jorge Márquez.

Mais de uma centena de chefes de estado e de governo participam da COP 27, juntamente com mais de 30.000 delegados de quase 200 países.

