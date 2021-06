Nicolás Maduro faz apelo por unidade latino-americana

O presidente venezuelano conclamou os povos da América a se unirem para enfrentar as agressões dos impérios edit

247 - “Ou somos todos livres ou ninguém é livre, ou existe uma pátria latino-americana e caribenha para todos ou não existe pátria para ninguém, essa foi a proclamação do Libertador [Simón Bolívar]. Para nós a pátria é a América, por isso nós bolivarianos quando falamos da Pátria Grande, falamos do amor sublime e maior ao qual vocês devem dedicar toda a sua vida ", disse o chefe de Estado venezuelano nesta terça-feira (22).

O presidente afirmou que apesar das pressões para a divisão na região, a Venezuela continuará a ser mais unida e solidária.

As declarações foram feitas durante os festejos comemorativos do bicentenário da vitória na batalha de Carabobo, decisiva para a conquista da independência do país.

