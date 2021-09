Nicolás Maduro propõe levantamento de sanções, devolução de ativos e de ouro da Venezuela

O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, informou neste domingo que o governo bolivariano apresentou suas propostas durante o diálogo com a oposição edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro, informou neste domingo (5) que o governo bolivariano entregou duas propostas a serem avaliadas nas negociações em curso no México: 1) O levantamento das sanções e a devolução de bens venezuelanos sequestrados no exterior e 2 ) A emissão de uma declaração sobre os direitos da Venezuela no território de Essequibo, informa o Correo del Orinoco.

“Entregamos dois documentos, o primeiro documento é o levantamento imediato de todas as sanções comerciais, financeiras, petrolíferas e econômicas contra a Venezuela e a devolução imediata de todas as contas bancárias, ativos e ouro da Venezuela”, disse o chefe de Estado.

Durante uma entrevista concedida ao espaço Aqui com Ernesto, realizada desde o Palácio de Miraflores, em Caracas, o presidente garantiu que estes documentos foram amparados por um conjunto de cartas assinadas por associações empresariais privadas a fim de garantir a devolução dos bens ao país.

PUBLICIDADE

Ele destacou que a delegação do Governo Bolivariano, presidida pelo deputado Jorge Rodríguez, também solicitará um pronunciamento em defesa de Guayana Esequiba, durante a segunda rodada de negociações que se realiza no México entre 3 e 6 de setembro.

Por outro lado, o chefe de Estado venezuelano explicou que no diálogo que se realiza no México, tanto o governo como a oposição se reconheceram como atores políticos com a assinatura de um memorando de entendimento.

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE