Nigéria destrói mais de 1 milhão de vacinas vencidas contra a Covid doadas por países ricos

247 - A Nigéria destruiu mais de um milhão de vacinas contra a Covid-19, nesta quarta-feira, 22. Os imunizantes eram da AstraZeneca e foram doados recentemente por países desenvolvidos, mas tinham passado da data de validade. "Eliminamos 1.066.214 doses da vacina da AstraZeneca vencidas", informou Faisal Shuaib, funcionário da agência nacional de atenção primária da saúde.

"Quando nos doaram essas vacinas, sabíamos que tinham uma validade muito curta, mas estamos em um lugar onde o fornecimento de vacinas contra a covid-19 é muito escasso", afirmou. Shuaib culpou os países ricos de acumular doses e doá-las somente quando estão prestes a vencer, informou a AFP.

O país é o mais populoso da África, mas até agora só vacinou cerca de quatro milhões de pessoas. O número corresponde a menos de 3% de sua população adulta. O governo pretende imunizar 112 milhões de pessoas até o fim do ano que vem.

No entanto, o continente africano tem uma taxa muito baixa de vacinação, pois durante todo o período da pandemia os imunizantes ficaram concentrados nos países ricos, conforme denuncia a ONU. Na África, por exemplo, acredita-se que a falta de imunização, isto é, a concentração das vacinas nos países ricos, permitiu o surgimento da nova variante do coronavírus, ômicron, que apareceu pela primeira vez na África do Sul.

A Nigéria enfrenta uma quarta onda da pandemia, motivo pelo qual autoridades solicitaram um cumprimento rigoroso das restrições durante as festas de fim de ano. O país tem 220 milhões de habitantes e registrou oficialmente 225.000 casos desde o começo da pandemia. Foram menos de 3 mil mortes vinculadas à Covid-19. No entanto, os baixos números podem não expressar a realidade, tendo subnotificação diante da falta de testagem e uma ausência generalizada de informação sobre a doença.

