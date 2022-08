Nigeriano é agredido até a morte em rua da Itália

Além do racismo, chamou atenção o fato de os pedestres assistirem ao ataque, sem defender o nigeriano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O nigeriano Alika Ogorchukwu, de 39 anos, foi morto no último sábado (30) por um italiano incomodado por pedidos de esmola do africano, em uma rua de Civitanova Marche, na costa nordeste italiana. Além do racismo, chamou atenção o fato de os pedestres assistirem ao ataque, sem defender o nigeriano. Foram cerca de quatro minutos de agressões.

O autor do ataque foi o italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, de 32 anos. Ele foi preso e, nesta segunda-feira (1º), a polícia italiana decidirá se ele continuará na cadeia enquanto responde pelo processo, de acordo com informações publicadas pelo portal G1.

Investigadores farão uma autópsia no corpo para determinar a causa exata da morte. Há suspeita de sufocamento e traumatismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O advogado de Giuseppe afirmou que o italiano ficou irritado após Ogorchukwu fazer comentários sobre sua esposa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O fato trágico é que havia muitas pessoas ao redor. Eles filmaram, falaram 'pare' mas ninguém se moveu para deter a briga", denunciou o presidente da associação de migrantes local, Daniel Amenaza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nigeriano era casado e tinha dois filhos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.