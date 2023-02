Nigerianos votam em novo presidente, enfrentando longos atrasos na esperança de trazer mudanças

Houve relatos de incidentes violentos dispersos no sábado, embora não na escala vista em eleições anteriores no país de mais de 200 milhões de pessoas edit

KANO, Nigéria, (Reuters) - A eleição presidencial da Nigéria foi marcada por longos atrasos em algumas seções eleitorais no sábado, o que não impediu grandes multidões de eleitores que esperavam por uma redefinição após anos de agravamento da violência e dificuldades sob o presidente cessante, Muhammadu Buhari.

A nação mais populosa da África está lutando contra insurgências islâmicas no nordeste, uma epidemia de sequestros por resgate, conflitos entre pastores e fazendeiros, escassez de dinheiro, combustível e energia, bem como corrupção e pobreza profundamente enraizadas.

Repórteres da Reuters em locais em todo o país viram uma imagem confusa do dia da eleição, com algumas seções eleitorais fechando no horário planejado, às 14h30 (13h30 GMT), enquanto outras ainda não abriram.

"Vou esperar aqui para votar. Se eu não votar, como as coisas vão mudar?" disse Halima Sherif, de 23 anos, cujo posto de votação na cidade de Kano, no norte, não havia começado a funcionar até o horário de fechamento.

À noite, algumas mesas de voto já estavam contando os votos enquanto a votação ainda estava acontecendo em outras e não havia ocorrido em outros lugares. Esperava-se agora que algumas votações ocorressem no domingo.

Esperava-se que alguns estados anunciassem os resultados no domingo e a contagem final de todos os 36 estados mais a capital federal Abuja era esperada dentro de cinco dias após a votação. A eleição também é para assentos na Assembleia Nacional.

Buhari, um general aposentado do exército, está deixando o cargo depois de cumprir o máximo de oito anos permitido pela constituição, mas não cumpriu sua promessa de restaurar a ordem e a segurança na Nigéria, o principal país produtor de petróleo da África.

A disputa para sucedê-lo está aberta, com candidatos de dois partidos que se alternaram no poder desde o fim do regime do Exército em 1999, enfrentando um desafio extraordinariamente forte de um candidato de partido menor, popular entre os eleitores jovens.

Funcionários da Comissão Nacional Eleitoral Independente (INEC) citaram problemas técnicos com um novo sistema biométrico de credenciamento de eleitores antifraude, o atraso na chegada de veículos para transportá-los e a ausência de cadernos eleitorais como causas de atrasos.

"É frustrante que o INEC não esteja preparado para nós. Tudo o que queremos é apenas votar", disse Sylvester Iwu, que estava entre uma grande multidão esperando em um posto de votação em Yenagoa, capital do estado de Bayelsa, no sul do país produtor de petróleo. Delta do Níger.

Em uma coletiva de imprensa televisionada, o presidente do INEC, Mahmood Yakubu, disse que seis máquinas biométricas foram roubadas no norte do estado de Katsina e duas no sul do estado do Delta. Ele também reconheceu os atrasos, mas disse que os eleitores poderão votar.

"A eleição será realizada e ninguém será privado de direitos", disse ele.

Yakubu disse em um briefing posterior que a votação ocorreria no domingo em vários bairros de Yenagoa que sofreram graves interrupções no sábado.

VIOLÊNCIA ESPALHADA

No nordeste do estado de Borno, epicentro da insurgência islâmica, supostos combatentes do grupo Boko Haram dispararam morteiros na área rural de Gwoza, matando uma criança, ferindo outras quatro e interrompendo a votação, disseram fontes do exército.

Em Abuja, uma equipe da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros anticorrupção (EFCC) foi atacada por bandidos logo após prender um homem suspeito de pagar pelos votos de um grupo de pessoas usando um aplicativo bancário, disse a EFCC.

Em Lagos, uma equipe de TV da Reuters viu a polícia prender quatro homens sob suspeita de intimidar os eleitores, enquanto um observador eleitoral de um grupo local da sociedade civil disse ter visto bandidos armados com facas, correntes e garrafas quebrando urnas eleitorais.

Na maioria das áreas, no entanto, o dia parecia ter transcorrido pacificamente, apesar das frustrações com os atrasos.

Os principais candidatos à sucessão de Buhari são o ex-governador de Lagos Bola Tinubu, 70, do governante All Progressives Congress, o ex-vice-presidente Atiku Abubakar, 76, do principal partido de oposição, o Partido Democrático do Povo, e o ex-governador do estado de Anambra, Peter Obi, 61, do menor Partido Trabalhista.

Todos os três votaram em seus estados de origem, cercados por aglomerações caóticas de repórteres e apoiadores.

"O processo eleitoral não pode atingir 100% de perfeição", disse Tinubu a repórteres após a votação. "As pessoas têm que tolerar isso. Você tem que aceitar os resultados."

Tinubu e Atiku , como ele é conhecido na Nigéria, são pesos-pesados ​​políticos com décadas de networking. Ambos muçulmanos, Tinubu é um iorubá étnico do sudoeste e Atiku é um Fulani do nordeste.

Obi , um cristão do grupo étnico Igbo, tem menos máquina política, mas usou uma campanha de mídia social para gerar enorme entusiasmo entre os jovens eleitores , com alguns até se autodenominando "Obidientes".

O INEC diz que seu novo Sistema Bimodal de Credenciamento de Eleitores (BVAS), que identifica os eleitores usando dados biométricos, ajudaria a evitar fraudes. Repórteres da Reuters em alguns locais disseram que as autoridades estavam lutando para fazer os dispositivos BVAS funcionarem, enquanto em outros o sistema estava funcionando sem problemas.

Apesar das precauções do INEC, analistas alertaram que ainda há riscos de que cidadãos sem dinheiro possam ser vulneráveis ​​a tentativas de compra de votos por parte de candidatos.

