Nikki Haley anuncia candidatura à Presidência dos EUA e se torna 1ª adversária de Trump

Filha de imigrantes indianos, Haley ganhou reputação no partido como uma conservadora sólida que tem a capacidade de abordar questões de gênero e raça de maneira mais credível edit

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON (Reuters) - A ex-embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU) Nikki Haley anunciou nesta terça-feira sua candidatura à indicação do Partido Republicano para a Presidência em 2024, desafiando seu ex-chefe, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que mantém uma forte liderança em uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

"Sou Nikki Haley e estou concorrendo à Presidência", disse Haley em um vídeo publicado em suas redes sociais, juntando-se a Trump como os únicos a anunciarem candidatura para 2024.

Haley, ex-governadora da Carolina do Sul que serviu como embaixadora da ONU sob Trump de 2017 a 2018, deve apresentar seus planos de campanha em um discurso na quarta-feira em Charleston, na Carolina do Sul.

Filha de dois imigrantes indianos que administravam uma loja de roupas bem-sucedida em uma área rural da Carolina do Sul, Haley, de 51 anos, ganhou reputação no partido como uma conservadora sólida que tem a capacidade de abordar questões de gênero e raça de maneira mais credível do que muitos de seus colegas.

Ao anunciar sua candidatura mais de 20 meses antes da eleição em novembro de 2024, Haley ganha mais uma chance de chamar a atenção e arrecadar fundos antes que a disputa cresça nas próximas semanas e meses. Mas ela também se torna um dos primeiros alvos do combativo Trump.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta terça-feira revelou que apenas 4% dos republicanos registrados apoiam Haley. Trump recebeu apoio de 43% dos republicanos na pesquisa realizada de 6 a 13 de fevereiro, enquanto 31% disseram apoiar o governador da Flórida, Ron DeSantis, que deve lançar sua candidatura, mas ainda não o fez.

Outros republicanos de destaque que pretendem concorrer em 2024 incluem o ex-vice-presidente Mike Pence; o senador da Carolina do Sul Tim Scott; o governador de New Hampshire, Chris Sununu; e o ex-governador de Arkansas Asa Hutchinson, entre outros.

“É hora de uma nova geração de liderança, redescobrir a responsabilidade fiscal, proteger nossa fronteira e fortalecer nosso país, nosso orgulho e nosso propósito”, disse Haley em seu vídeo.

A Carolina do Sul deve sediar uma das primeiras primárias republicanas em 2024 e desempenhará um papel importante na escolha do eventual candidato.

Entre os maiores desafios de Haley estará a definição de uma mensagem consistente. Mesmo em um campo em que a maioria dos candidatos mudou de ideia várias vezes sobre questões importantes, Haley é particularmente flexível. Ela se distanciou de Trump várias vezes, apenas para depois suavizar sua retórica, dizendo que ele tem um papel importante a desempenhar no Partido Republicano.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.