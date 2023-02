Nikki Haley ataca 'nomes desbotados' em tentativa de indicação republicana para 2024

Apoie o 247

CHARLESTON, (Reuters) - A ex-embaixadora da ONU Nikki Haley pediu aos republicanos que deixem de lado "ideias obsoletas" e "nomes apagados", uma crítica velada a seu ex-chefe Donald Trump, ao fazer sua primeira parada em quarta-feira em uma campanha para a indicação presidencial de 2024.

O ex-governador da Carolina do Sul, de 51 anos, é apenas o segundo republicano a buscar o apoio do partido para desafiar o presidente democrata Joe Biden, de 80 anos, que deve buscar a reeleição no ano que vem.

A filha de imigrantes indianos abordou uma longa lista de preocupações republicanas em seu discurso em Charleston, incluindo segurança nas fronteiras, projetos de lei autorizados pelos democratas no Congresso e a recente incursão no espaço aéreo dos EUA do que autoridades de segurança dos EUA dizem ser um balão espião chinês.

"Estamos mais do que prontos para uma nova geração nos conduzir ao futuro", disse Haley a uma multidão de várias centenas de apoiadores.

Haley mencionou Trump, 76, apenas uma vez durante seu discurso, enquanto procurava destacar sua experiência em política externa como o principal enviado do ex-presidente na ONU. Ela prometeu ação dura contra adversários dos EUA, como Irã, Coreia do Norte e China.

Mas ela provavelmente enfrentará um grande número de concorrentes pela indicação republicana, com o governador da Flórida, Ron DeSantis, o ex-vice-presidente Mike Pence e seu colega senador da Carolina do Sul, Tim Scott, vistos como rivais em potencial.

Biden, que não lançou formalmente sua candidatura à reeleição, não enfrenta nenhum grande adversário democrata.

Haley enfrenta uma escalada difícil: uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada na terça-feira revelou que apenas 4% dos republicanos registrados apoiam Haley.

Trump recebeu apoio de 43% dos republicanos registrados na pesquisa realizada de 6 a 13 de fevereiro, enquanto 31% disseram apoiar o governador da Flórida, Ron DeSantis, que deve lançar uma campanha, mas ainda não o fez.

Mas é no início do ciclo de 2024. Faltando mais de 20 meses para os americanos votarem, Haley e seus rivais têm muito tempo para construir seus perfis públicos, arrecadar dinheiro e brigar entre si para marcar pontos políticos.

Até agora, o pugilista Trump respondeu apenas com moderação ao movimento de Haley, que serviu em seu governo e disse anteriormente que não concorreria em 2024 se Trump o fizesse.

Sua campanha divulgou um comunicado na quarta-feira sem palavras do próprio Trump, mas com links para a cobertura da imprensa que disse ter mostrado Haley como "fraco na imigração" e tendo apoiado anteriormente mudanças nos programas de Seguridade Social e Medicare.

Uma participante do comício, Carol Baker, 83, disse que gostou das políticas de Trump, mas acha que Haley será capaz de implementá-las de maneira menos controversa e mais eficaz.

"Suas (políticas) eram maravilhosas, mas sua personalidade atrapalhava", disse ela após os comentários de Haley.

'Auto-aversão'

Haley também criticou o que ela descreveu como uma cultura de negatividade nos Estados Unidos.

"Uma auto-aversão varreu nosso país. Está na sala de aula, na sala de reuniões e nos bastidores do governo. Todos os dias nos dizem que a América é imperfeita, podre e cheia de ódio", disse Haley. "O povo americano sabe melhor. Meus pais imigrantes sabem melhor. E acredite em mim, a primeira governadora minoritária da história: a América não é um país racista."

O republicano da Carolina do Sul, Ralph Norman, membro do conservador Freedom Caucus da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que foi um fiel aliado de Trump durante sua presidência, apoiou Haley para presidente e elogiou o que descreveu como seu comportamento calmo.

"Mas pessoal, não se deixe enganar por esse comportamento calmo. Nikki será uma líder com mão de ferro em uma luva de veludo", disse ele aos apoiadores de Haley em seu evento de campanha em Charleston.

Haley disse que se os republicanos estavam cansados ​​de perder, deveriam confiar em uma nova geração.

"Perdemos o voto popular em sete das últimas oito eleições presidenciais. Nossa causa está certa, mas não conseguimos ganhar a confiança da maioria dos americanos", disse Haley.

Haley recebeu atenção nacional em 2015 quando, como governadora, pediu a remoção da bandeira de batalha confederada do capitólio do estado após o assassinato de nove fiéis negros pelo supremacista branco Dylann Roof.

Mais tarde, porém, ela atraiu críticas em uma entrevista de 2019, quando disse que a bandeira representa "serviço, sacrifício e herança", acrescentando que seu significado foi sequestrado por Roof.

Se ela vencer, ela será a primeira candidata presidencial republicana não branca ou feminina.

