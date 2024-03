Nikki Haley derrota Trump em Washington e tem 1ª vitória nas primárias

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - A candidata presidencial Nikki Haley venceu as primárias republicanas de Washington, D.C. no domingo, sua primeira vitória no processo de indicação. Haley, o único adversário remanescente de Donald Trump na disputa, obteve 62,9% dos votos, contra 33,2% obtidos pelo ex-presidente.

“Não é surpreendente que os republicanos mais próximos da disfunção de Washington estejam rejeitando Donald Trump e todo o seu caos”, disse a porta-voz da campanha de Haley, Olivia Perez-Cubas, num comunicado.

continua após o anúncio

Haley foi a primeira mulher a vencer uma primária republicana na história dos EUA. Ela ainda enfrenta probabilidades quase impossíveis em sua busca para ganhar a indicação republicana para enfrentar o provável candidato democrata, o presidente Joe Biden, em novembro. Trump venceu as primeiras oito disputas de nomeação por margens significativas antes de perder para Haley na capital dos Estados Unidos.

O ex-presidente também deverá vencer quase todas as disputas de indicação no futuro, mostram as pesquisas de opinião.

continua após o anúncio

Washington, D.C., é 100% urbana e uma proporção relativamente alta de residentes possui diploma universitário. O núcleo da base de Trump inclina-se para o meio rural e ele é particularmente forte em áreas com baixo nível de escolaridade.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: