Nikki Haley perde primária republicana de Nevada para "nenhum desses candidatos"

(Reuters) - A pré-candidata à Presidência dos Estados Unidos Nikki Haley sofreu uma derrota embaraçosa na primária republicana do Estado de Nevada na terça-feira, ficando atrás das cédulas marcadas como "nenhum desses candidatos" pelos apoiadores de Donald Trump, de acordo com a Edison Research.

Haley, a última oponente remanescente de Trump na disputa pela indicação presidencial republicana, foi a única grande candidata que disputou a primária do partido em Nevada na terça-feira. Trump não estava na cédula.

O presidente dos EUA, Joe Biden, venceu facilmente a primária democrata do Estado após dominar a primeira disputa da indicação de seu partido na Carolina do Sul no sábado.

Com mais de 70% dos votos apurados, Biden tinha 90% de apoio. Como atual presidente, ele enfrenta pouca oposição dentro de seu próprio partido para concorrer à reeleição em uma provável revanche nas eleições gerais com Trump em novembro.

O ex-presidente garantirá todos os delegados de Nevada em um caucus -- assembleia de eleitores -- na quinta-feira, à medida que se aproxima de conquistar a indicação após vitórias consecutivas em Iowa e New Hampshire.

Trump não competiu na primária de terça-feira, que não teve peso na disputa pela indicação presidencial republicana. Haley não estará na cédula de votação no caucus de quinta-feira.

Os eleitores republicanos tinham a possibilidade de marcar em suas cédulas a opção "nenhum desses candidatos" na primária de terça-feira, e Haley tem enfurecido Trump ao se recusar a desistir da disputa pela indicação do partido.

Com mais de dois terços das cédulas republicanas contadas, Haley tinha 32% dos votos, com "nenhum desses candidatos" chegando a 61%, de acordo com a Edison Research.

O caucus republicano de quinta-feira está sendo administrado pelo Partido Republicano de Nevada, que é favorável a Trump, e, com apenas o ex-presidente na cédula, é quase certo que ele tenha a vitória garantida e todos os 26 delegados do Estado para a Convenção Nacional Republicana em julho, quando o partido formalmente nomeará seu candidato.

Os eleitores podem participar tanto da primária republicana na terça-feira quanto do caucus republicano na quinta-feira.

Joe Lombardo, governador republicano de Nevada e apoiador de Trump, havia dito que votaria na opção "nenhum desses candidatos" na terça-feira e em Trump na quinta-feira.

As disputas republicanas concorrentes são resultado de um conflito entre o Partido Republicano do Estado - dirigido por aliados de Trump - e uma lei estadual de 2021 que determina a realização de uma primária.

Em uma visita a Nevada na semana passada, Trump pediu aos eleitores que ignorassem a primária de terça-feira e votassem apenas no caucus de quinta-feira.

Haley tem prometido permanecer na disputa pela indicação republicana e em uma possível última disputa em seu Estado natal, a Carolina do Sul, em 24 de fevereiro, mas ela não tem um caminho claro para a indicação. Ela está muito atrás de Trump na Carolina do Sul, de acordo com pesquisas de opinião.

