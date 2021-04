"Ninguém acredita em Bolsonaro", diz líder parlamentar europeu

247 - Em entrevista ao jornalista Jamil Chade, o eurodeputado Miguel Urbán Crespo, um dos fundadores do partido espanhol Podemos, de esquerda, deixa claro que o presidente brasileiro não tem qualquer credibilidade entre a liderança política europeia. Mesmo aqueles que mantém relações com o Brasil, segundo ele, "fingem acreditar" em Bolsonaro para manter seus bons negócios no país. O deputado já tinha feito no início do mês um discurso no Parlamento Europeu com severas críticas a Bolsonaro.

"Ninguém acredita em Bolsonaro", sentenciou. O presidente brasileiro seria, segundo o deputado, um "problema para o mundo".

Para ele, na gestão da pandemia ou na questão climática, existe uma diferença entre o presidente brasileiro e líderes de outras partes do mundo. "Na política, se comete erros. Mas precisamos diferenciar erros e crimes. Quando se toma decisões conscientes, sabendo de suas consequências, não são erros. E essa é a diferença de Bolsonaro e de outros líderes", disse.

Questionado quanto tempo o Brasil levaria para recuperar sua credibilidade internacional, o deputado foi claro: "só quando Bolsonaro sair".

Leia a reportagem completa no UOL.

