'Ninguém está imune ao vírus', diz diretor da OMS após Bolsonaro afirmar que está com Covid-19

247 - O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, se manifestou nesta terça-feira (7) após Jair Bolsonaro dizer que testou positivo para o novo coronavírus. Para Ryan, o fato mostra que “nenhum de nós está imune ao vírus”, de acordo com o jornal O Globo.

"O diagnóstico de um chefe de estado, como do Brasil, mostra a vulnerabilidade coletiva, em que ninguém está imune à Covid-19. Os números no país parecem ter estabilizado nas últimas semanas e há diferenças regionais críticas. O sistema de saúde do Brasil permanece capaz de lidar com o problema, mas está perto seu limite, então são necessárias ações para que continuem a fazer progressos", falou.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desejou melhoras a Bolsonaro.

