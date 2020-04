'Ninguém estava realmente pronto para isso', diz presidente da Comissão Europeia sobre pandemia do coronavírus

247 - A União Europeia admite que falhou ao não ajudar em tempo a Itália. Ursula von der Leyen, presidente do órgão executivo do bloco disse também que ninguém estava preparado. Ela acha, porém, que a Europa está mais unida do que nunca e apresenta uma visão ambiciosa da reconstrução econômica.

"É verdade que ninguém estava realmente preparado para isso", disse em uma reunião do Parlamento Europeu. "Também é verdade que muitos não reagiram a tempo quando a Itália precisou de ajuda desde o início. E é por isso que é correto que a Europa como um todo agora ofereça um sincero pedido de desculpas", disse perante os deputados durante uma sessão dedicada à ação coordenada da UE para combater a pandemia da covid-19 e suas consequências.

Von der Leyen destacou a proposta de alocar cerca de 3 bilhões de euros remanescentes do orçamento atual para tratar globalmente de problemas de saúde emergenciais no continente.

No aspecto econômico, a presidente da Comissão Europeia reconheceu que não é a primeira crise na Europa, mas é a mais grave e que ninguém é culpado por isso. Segundo von der Leyen, para enfrentar esse desafio, a Europa precisará de medidas sem precedentes, informa a Russia Today.

