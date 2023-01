Nível das reservas europeias de gás cai abaixo de 75%, afirma relatório das operadoras

Apoie o 247

Sputnik - A quantidade de reservas de gás nas instalações de armazenamento subterrâneo (UGS, na sigla em inglês) caiu abaixo de 75%, de acordo com dados da associação de Infraestrutura de Gás da Europa (GIE, na sigla em inglês).

As UGS europeias estão abastecidas em 74,5%, contendo um total de 81,2 bilhões de metros cúbicos de gás, perdendo 1,14 pontos percentuais por dia, a contar deste domingo (29), segundo dados referenciados pela GIE.

No dia 28 janeiro de 2022, a capacidade de armazenamento de gás da Europa era quase metade desse nível, ou seja, 38,93%, segundo a operadora.

No início deste mês, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a União Europeia (UE) conseguiu substituir 80% do gás canalizado fornecido pela Rússia, reduzindo a demanda doméstica e aumentando a oferta de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA.

Os países ocidentais têm procurado maneiras de sancionar a receita de Moscou com as exportações de petróleo e gás desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

A campanha de sanções levou a uma grande perturbação nos mercados globais de energia, resultando em uma crise energética na Europa, com os países da UE recorrendo a planos de contingência. Ao mesmo tempo, a indústria europeia foi atingida pelos esforços para abrir mão do abastecimento russo, já que Moscou era o maior fornecedor de gás natural do bloco, respondendo por quase 40% de sua demanda em 2021.

